Trao 120 phần quà tiếp sức học sinh khó khăn trước thềm năm học mới

Sáng 30-8, Câu lạc bộ “Vì nụ cười trẻ thơ 72” phối hợp với Chi bộ Ban Xây dựng Đảng phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đã trao tặng 120 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban tổ chức đã trao 120 phần quà với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo tại các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa và xã Long Sơn.

Các phần quà được thiết kế phù hợp với từng hoàn cảnh. Trong đó có 35 phần quà gồm cặp sách và một bộ quần áo mới; 40 phần gồm vở, quần áo và đồ dùng học tập; 15 xe đạp; 10 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng); cùng 20 phần quà gồm 10kg gạo và một thùng mì tôm.

15 chiếc xe đạp được trao cho các em học sinh nghèo.

Trước đó, ngày 15-8, Câu lạc bộ “Vì nụ cười trẻ thơ 72” phối hợp Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Tơ Tung tổ chức chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn” tại Gia Lai. Tổng giá trị quà tặng, học bổng và trang thiết bị khoảng 170 triệu đồng.

Tại xã Kông Bơ La, chương trình trao tặng Trạm Y tế xã mô hình y tế cộng đồng gồm 2 giường bệnh, máy tạo oxy, 4 xe lăn, 4 cặp nạng và 2 ghế hỗ trợ vệ sinh tại chỗ. Tại xã Kbang và Tơ Tung, nhiều suất học bổng, xe đạp, sách giáo khoa, tủ thuốc học đường và đồ dùng học tập được trao đến học sinh và các trường học.

Câu lạc bộ "Vì nụ cười trẻ thơ 72 trao tặng mô hình y tế cộng đồng tại tỉnh Gia Lai.

Thành lập từ tháng 12-2024 với 20 thành viên, Câu lạc bộ “Vì nụ cười trẻ thơ 72” có cách làm khá đặc biệt, đó là vận động, sửa chữa và tái sử dụng các phương tiện như xe đạp, xe máy, hoặc thiết bị y tế đã qua sử dụng để trao tặng cho học sinh nghèo và nguowì có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, câu lạc bộ đã trao gần 600 xe đạp đến học sinh và người cần hỗ trợ tại nhiều địa phương như Lào Cai, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Nai... Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, câu lạc bộ đã thực hiện 8 chương trình, trao xe đạp, học bổng và đồ dùng học tập cho trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa.

KHÁNH CHI