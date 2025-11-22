Trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng cho 7 sinh viên y khoa xuất sắc

Ngày 21-11, tại Hội trường Dương Quang Trung, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã tổ chức lễ trao học bổng cho 7 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất năm học 2024-2025 của Trường Đại học Y Dược TPHCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Ban tổ chức trao học bổng khen thưởng sinh viên y khoa xuất sắc trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Y Dược TPHCM

Học bổng Nguyễn Văn Hưởng do ông Đỗ Đoàn Tấn, con trai Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Thúy Ba (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế), sáng lập theo di nguyện của mẹ. Thông qua Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng vận hành, gia đình mong muốn động viên tinh thần học tập của sinh viên y khoa xuất sắc của hai trường, với mức học bổng từ 20 đến 50 triệu đồng/suất.

Năm nay, học bổng được trao cho 4 sinh viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và 3 sinh viên của Trường Đại học Y Dược TPHCM. Các sinh viên bày tỏ niềm xúc động, biết ơn khi nỗ lực học tập của mình được ghi nhận và tiếp thêm động lực.

Sinh viên Nguyễn Dĩ Khanh (lớp Y2024, Trường ĐH Y Dược TPHCM) đạt điểm trung bình tuyệt đối 4/4, cho biết học bổng 50 triệu đồng là nguồn động viên lớn để tiếp tục học tốt. Sinh viên Trần Ngọc Minh (lớp Y2023, Trường ĐH Y Dược TPHCM) nhận học bổng 30 triệu đồng, chia sẻ đây là sự tiếp sức quan trọng để vững bước trên hành trình trở thành nhân viên y tế tận tâm. Sinh viên Nguyễn Thị Như Ngân (lớp YHDP 2019, Trường ĐH Y Dược TPHCM), vừa tốt nghiệp và đang tìm việc, xúc động nói học bổng 20 triệu đồng là điểm tựa giúp em thêm vững tin.

Ba sinh viên Đại học Y Dược TPHCM đạt thành tích xuất sắc nhất năm học 2024-2025 nhận học bổng tại chương trình

Từ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sinh viên Nguyễn Phương Quỳnh Như (lớp Y2023D) nhận học bổng 50 triệu đồng và chia sẻ ước mơ trở thành bác sĩ từ nhỏ đang được tiếp thêm động lực. Sinh viên Huỳnh Thị Thu Thảo (lớp Cử nhân điều dưỡng 2022) được trao học bổng 30 triệu đồng, xúc động kể về hành trình chọn nghề điều dưỡng từ ký ức chăm sóc ông nội bị tai biến. Hai sinh viên Nguyễn Minh Hiệp và Nguyễn Huy Hoàng (lớp Răng Hàm Mặt 2020) cùng đạt thành tích cao và mỗi người được trao học bổng 10 triệu đồng.

PGS. TS. BS. Nguyễn Trọng Hào - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và nhà báo Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao học bổng cho sinh viên xuất sắc của trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch



Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch – cảm ơn sự đồng hành của Báo SGGP, Công ty TNHH Trinity Việt Nam và gia đình Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Thúy Ba, đồng thời chúc mừng các sinh viên được khen thưởng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh – Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng – chia sẻ, qua 27 năm hoạt động, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã hỗ trợ hơn 2.000 lượt sinh viên, bác sĩ, nữ hộ sinh vùng sâu vùng xa, với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng, giúp nhiều người thực hiện được ước mơ khoác áo blouse trắng, chữa bệnh cứu người.

Đại diện Ban Giám hiệu trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao thư và hoa cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ngoài các suất học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2023, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng bắt đầu triển khai chương trình khen thưởng thường niên trị giá 200 triệu đồng/năm dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại Trường Đại học Y Dược TPHCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Chương trình được hình thành nhờ sự kết nối của Bác sĩ Trương Thị Xuân Liễu – Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, cùng sự đồng thuận, ủng hộ từ gia đình Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Thúy Ba – mà đại diện là Công ty TNHH Trinity Việt Nam. Đơn vị tài trợ cam kết đồng hành với chương trình trong ít nhất 5 năm liên tiếp. Những phần thưởng này không chỉ tiếp sức cho hành trình học tập của các sinh viên mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ đối với ngành y. Quỹ cũng kỳ vọng rằng, trong tương lai, chính những sinh viên nhận học bổng hôm nay sẽ trở thành những người tiếp nối, cùng chung tay nâng bước các thế hệ sau.

VIỆT NGA