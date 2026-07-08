Dự án “Tự lực vì chính tôi” dành hơn 1,5 tỷ đồng chăm lo trẻ mồ côi

Ngày 8-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM và Quỹ Khởi sự từ tâm ký kết bản thỏa thuận hợp tác triển khai Dự án “Tự lực vì chính tôi” giai đoạn 2026 – 2030; trao học bổng cho trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM.

Dự án “Tự lực vì chính tôi” trao học bổng đến trẻ mồ côi tại TPHCM

Theo bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ em yếu thế, mồ côi, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp bộ Hội trên địa bàn thành phố.

Thông qua các chương trình “Vòng tay yêu thương” của Hội LHPN TPHCM và “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp hội đã bắc những nhịp cầu yêu thương, huy động tối đa nguồn lực xã hội để không một trẻ nào bị bỏ lại phía sau.

Riêng việc ký kết thực hiện dự án “Tự lực vì chính tôi” sẽ giúp công tác chăm lo trẻ toàn diện hơn. Dự án vừa hỗ trợ tài chính, vừa bao phủ hầu hết các nhu cầu thiết yếu của một trẻ mồ côi trên hành trình trưởng thành: từ học bổng hàng tháng, mở sổ tiết kiệm chuẩn bị cho tương lai, đến việc trang bị kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học nghề và đặc biệt là trao sinh kế cho hộ gia đình của các em.

Đại diện Hội LHPN TPHCM và Quỹ Khởi sự từ tâm ký hợp tác triển khai dự án “Tự lực vì chính tôi”

Dịp này, Ban tổ chức dự án đã trao các suất học bổng đến các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Quỹ Khởi sự từ tâm trao tài trợ hơn 1,5 tỷ đồng triển khai dự án “Tự lực vì chính tôi”

Dự án “Tự lực vì chính tôi” là hành trình tiếp nối dự án “Cùng làm cha mẹ” do Quỹ Khởi sự từ tâm thực hiện trong 4 năm qua. Dự án hướng đến mục tiêu đồng hành, chăm lo ít nhất 80 trẻ trong năm 2026 và mở rộng trong các năm tiếp theo. Riêng trong năm 2026, dự án sẽ dành hơn 1,5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động chăm lo.

THÁI PHƯƠNG