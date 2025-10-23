Trao quỹ vay vốn hỗ trợ tài xế công nghệ vượt qua khó khăn

Chương trình vay vốn giúp đoàn viên tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, đồng thời nâng cao kiến thức tài chính cá nhân, sử dụng vốn hiệu quả và thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng tài xế công nghệ.

Chiều 23-10, Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh kinh tế miền Nam phối hợp cùng Nghiệp đoàn Xe công nghệ (trực thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM) tổ chức Chương trình trao quỹ vay vốn cho tài xế công nghệ.

Tài xế xe công nghệ được vay vốn. Ảnh: THIÊN PHÁT

Chương trình hướng đến mục tiêu giúp đoàn viên tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, đồng thời nâng cao kiến thức tài chính cá nhân, sử dụng vốn hiệu quả và thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng tài xế công nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thanh Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh kinh tế miền Nam cho biết, chương trình lần này giúp các tài xế hai bánh thuộc Nghiệp đoàn Xe công nghệ được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Tổ chức tài chính vi mô CEP, với mức vay tối đa lên đến 50 triệu đồng. Nguồn vốn này giúp tài xế có thể chuyển đổi sang phương tiện xanh, thân thiện môi trường, phù hợp với chủ trương phát triển xanh của Nhà nước, hoặc hỗ trợ kinh doanh nhỏ, ổn định đời sống.

Tài xế nghe phổ biến chương trình vay vốn. Ảnh: THIÊN PHÁT

Đáng chú ý, chương trình không yêu cầu tài sản thế chấp, chỉ cần là đoàn viên nghiệp đoàn là có thể được xét duyệt vay vốn. Ông Tuấn cho biết, sau đợt cấp vốn đầu tiên, chương trình sẽ đánh giá hiệu quả và xem xét mở rộng sang các ngành nghề khác, góp phần thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tổ chức tài chính vi mô CEP – đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM – là tổ chức phi lợi nhuận, lâu nay hỗ trợ người lao động thu nhập thấp tiếp cận vốn vay nhỏ, giúp giảm "tín dụng đen" và phát triển sinh kế bền vững.

Chương trình trao quỹ vay vốn CEP được xem là bước tiếp nối hợp tác giữa Nghiệp đoàn Xe công nghệ và Liên minh kinh tế miền Nam, hướng đến xây dựng cộng đồng tài xế ổn định, gắn kết và phát triển bền vững. Đồng thời, đây cũng là điểm nhấn trong nỗ lực thúc đẩy kinh tế tập thể và mở rộng an sinh xã hội cho lao động tự do, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và tiến bộ.

QUỐC HÙNG - THIÊN PHÁT