Sức sống cơ sở

Trao tặng thẻ bảo hiểm cho Đội SOS Dĩ An

SGGPO

Chiều 25-12, Bảo hiểm xã hội cơ sở Dĩ An đã đến thăm, động viên và trao tặng thẻ bảo hiểm cho các thành viên Đội SOS Dĩ An (phường Dĩ An, TPHCM).

Đội hiện có gần 30 thành viên, là sinh viên, võ sư, tài xế xe ôm, người lao động tự do… Dù xuất thân khác nhau, họ đều chung tinh thần thiện nguyện, thầm lặng hỗ trợ cộng đồng qua các hoạt động như: vá xe miễn phí, đưa người đi cấp cứu, giúp đỡ người dân gặp sự cố giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia cứu trợ – từ thiện tại địa phương.

z7363855360850_a17484bc1f829de0cb8a13aa359b313f.jpg
Hoạt động thăm hỏi và trao tặng thẻ của BHXH thể hiện sự quan tâm, ghi nhận đối với những đóng góp của lực lượng thiện nguyện trên địa bàn

Hoạt động trao tặng thẻ bảo hiểm là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp thiết thực của lực lượng thiện nguyện, đồng thời lan tỏa thông điệp về an sinh xã hội, sự sẻ chia và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

CAO SƠN

Từ khóa

Đội SOS Dĩ An trao thẻ bảo hiểm hoạt động thiện nguyện

