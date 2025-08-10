Tri Tâm Group – Hành trình kiến tạo giá trị và truyền cảm hứng

Không chỉ được xướng tên ở hạng mục Thương hiệu Việt truyền cảm hứng tại Lễ Vinh danh Dấu ấn Thương hiệu Việt lần thứ nhất – năm 2025, Tri Tâm Group còn gây ấn tượng bởi hành trình gần 9 năm bền bỉ xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng, uy tín và tính nhân văn.

Tri Tâm Group tại lễ vinh danh

Tại Lễ Vinh danh Dấu ấn Thương hiệu Việt lần thứ nhất – năm 2025 nằm trong khuôn khổ sự kiện Made by Vietnam Day 2025, do Đài Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức, Tri Tâm Group là 1 trong 48 doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh nhờ đạt các giá trị và bản lĩnh thương hiệu Việt trong thời kỳ hội nhập.

Bà Phạm Ngọc Thanh Phương, ﻿Tổng Giám đốc Tri Tâm Group tại lễ vinh danh

Khởi đầu từ Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Tri Tâm Media, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực: truyền thông, tổ chức sự kiện, đào tạo, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và các dự án cộng đồng. Mỗi dự án đều mang đậm sứ mệnh “Kết nối tri thức – Lan tỏa giá trị – Phát triển bền vững”, tạo nên bản sắc riêng và niềm tin vững chắc từ khách hàng, đối tác.

Dấu ấn Tri Tâm Group mang lại không chỉ nằm ở những chiến dịch truyền thông sáng tạo, mà còn ở các hoạt động cộng đồng mang hơi thở nhân văn, như: “Hành trình sức khỏe xanh”, Micro Vàng, cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt”, cùng nhiều chương trình kết nối doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp.

Bà Phạm Ngọc Thanh Phương, Tổng Giám đốc Tri Tâm Group chia sẻ: “Giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực của cả tập thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục sáng tạo, tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực để thương hiệu Việt vươn xa”.

HOÀNG LONG