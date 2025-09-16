Triển khai kịp thời chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày; không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Bộ GD-ĐT hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời; thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng và phát triển hệ thống trường phổ thông nội trú cho 248 xã biên giới, trước mắt tập trung đầu tư xây mới hoặc cải tạo 100 trường, khởi công trong tháng 10- 2025.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức, lý tưởng, trách nhiệm xã hội, lối sống văn hóa, truyền thống lịch sử, chính trị, tư tưởng, pháp luật, kinh tế, tài chính, quốc phòng và an ninh; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ cơ chế thị trường, truyền thông, mạng xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt bạo lực học đường, ma tuý học đường.

Thủ tướng cũng yêu cầu sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không đạt chuẩn.

Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, kiểm tra việc quy hoạch xây dựng, bảo đảm quỹ đất để xây dựng trường, lớp. UBND các tỉnh thành bố trí quỹ đất, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp trường, lớp học, phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn; kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp; ưu tiên phát triển trường, lớp học tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu đông dân cư, đồng thời quan tâm đầu tư cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; rà soát, bố trí trụ sở các cơ quan hành chính dôi dư do sắp xếp để bổ sung cơ sở vật chất, trường lớp cho ngành giáo dục.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh thành tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục việc thực hiện về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học bảo đảm đúng quy định; quản lý dạy thêm, học thêm đúng quy định.

LÂM NGUYÊN