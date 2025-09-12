Năm học 2025-2026: Ổn định chính sách học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Ngay trong năm học mới 2025-2026, ngành giáo dục đã triển khai thực hiện Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3-9-2025 của Chính phủ về thực hiện chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (gọi tắt là Nghị định 238). Nghị định mới được ban hành nhằm đảm bảo ổn định chính sách học phí, tạo chủ động, thuận lợi cho người học lẫn cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý.

Lộ trình học phí giữ ổn định

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, các quy định về khung học phí (mức sàn - trần) hoặc trần học phí của các cấp học, lộ trình học phí được kế thừa quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP. Mục tiêu là nhằm đảm bảo giữ ổn định chính sách học phí, tạo chủ động, thuận lợi cho người học, cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý; thực hiện lộ trình từng bước bù đắp chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá.

Tân sinh viên Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM làm thủ tục nhập học

Theo đó, khung học phí từ năm học 2025-2026 trở đi đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau: mầm non và tiểu học khoảng 50.000-540.000 đồng/tháng; trung học cơ sở khoảng 50.000-650.000 đồng/tháng; trung học phổ thông khoảng 100.000-650.000 đồng/tháng.

Từ năm học 2026-2027 đến năm học 2035-2036, mức trần học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, nhưng không quá 7,5%/năm... HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để quyết định mức học phí, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý.

Trong khi đó, mức học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (đơn vị công lập chưa tự chủ và đơn vị công lập tự chủ) được giữ ổn định theo mức học phí quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP đến năm học 2026-2027. Từ năm học 2027-2028 trở đi, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân, điều kiện kinh tế - xã hội, nhưng tối đa không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Điểm nổi bật của Nghị định 238 là kịp thời bổ sung, hướng dẫn cụ thể theo Nghị quyết số 217/2025/QH15, như: 14 đối tượng được miễn học phí gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục công lập, học sinh - sinh viên...; hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được hỗ trợ theo mức do HĐND cấp tỉnh quy định, nhưng không vượt quá mức thu học phí của cơ sở dân lập, tư thục.

Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, Nghị định 238 cũng bổ sung các chính sách nhằm khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề mới và đột phá kinh tế theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phương thức thực hiện miễn, hỗ trợ học phí cho người học được quy định theo hướng cải cách tối đa thủ tục hành chính. Cụ thể: trẻ em mầm non, học sinh phổ thông không cần nộp đơn miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí; phương thức giải quyết thủ tục hành chính qua khai thác dữ liệu điện tử đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác và bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia để tạo thuận lợi cho người học.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Nghị định 238 đã cụ thể hóa các định mức học phí và miễn, giảm học phí cũng như cách thức triển khai. Điều này giúp các cơ sở đào tạo không bị động trong việc điều chỉnh các mức thu phí. Bên cạnh đó, nghị định mở rộng các đối tượng được xem xét miễn, giảm học phí. Điều này rất phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước.

Ngay sau khi nghị định được ban hành, nhà trường đã cho rà soát lại các chính sách về học phí, miễn, giảm học phí. Bên cạnh rà soát về học phí, chính sách miễn, giảm học phí, nhà trường cũng sẽ điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng chế độ này trong thời gian tới. Song song với chế độ học phí và miễn, giảm học phí, nhà trường còn có nhiều chính sách học bổng hấp hẫn để tuyên dương, khuyến khích và động viên, chia sẻ với người học.

Thực hiện Nghị định 238 từ năm học 2025-2026 Nghị định quy định rõ thẩm quyền quản lý nhà nước, nguyên tắc xác định giá, lộ trình tính giá và làm rõ nội hàm của dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục để đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện. Chính phủ giao các bộ, cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục khẩn trương chuẩn bị đầy đủ điều kiện, nguồn lực để thực thi chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo ngay từ năm học 2025-2026, đảm bảo đầy đủ và kịp thời.

THANH HÙNG