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Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Trung đội phương tiện không người lái

SGGPO

Trung đội phương tiện không người lái là lực lượng chuyên trách góp phần nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai...

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Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị

Ngày 4-8, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Trung đội phương tiện không người lái.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Trung đội phương tiện không người lái, đồng thời công bố và trao các quyết định về công tác nhân sự.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết việc thành lập Trung đội phương tiện không người lái là bước cụ thể hóa chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và từng bước hiện đại hóa lực lượng.

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Đại tá Trần Nguyên Lai trao quyết định nhân sự cho Trung đội phương tiện không người lái

Đây là lực lượng chuyên trách có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, tuần tra, kiểm soát, thu thập thông tin, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác hải sản bất hợp pháp và các nhiệm vụ khác trên biển.

Đại tá Trần Nguyên Lai yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, làm tốt công tác quản lý, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ Trung đội sớm làm chủ trang công nghệ, phát huy hiệu quả các phương tiện không người lái trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CHÂU HÀO

Từ khóa

Trung đội phương tiện không người lái Vùng cảnh sát biển 4 Phú Quốc Cảnh sát biển Việt Nam

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