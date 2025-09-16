Triển lãm tranh sơn mài “Tự tại chi tọa” của họa sĩ Trần Ngọc Ánh

Từ ngày 17 đến 23-9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), nữ họa sĩ Trần Ngọc Ánh giới thiệu 50 tác phẩm sơn mài trong triển lãm cá nhân mang tên “Tự tại chi tọa – Sanctuary of serenity”.

Sinh năm 1983 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trần Ngọc Ánh hiện là họa sĩ thiết kế của Đài Truyền hình Việt Nam. Dù công việc bận rộn, chị vẫn dành nhiều tâm huyết theo đuổi nghệ thuật sơn mài – một chất liệu hội họa truyền thống đòi hỏi sự công phu và kiên nhẫn.

Mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn giao thoa giữa truyền thống và đương đại

Tác phẩm của Trần Ngọc Ánh nổi bật với bảng màu trầm ấm, nhiều lớp sơn chồng lấp, kết hợp kỹ thuật “sơn ta” truyền thống và hiệu ứng thị giác từ lá vàng, tạo nên những không gian hội họa mang chiều sâu nội tâm. Chị từng là học trò của các họa sĩ danh tiếng Công Kim Hoa và Trịnh Tuân, đồng thời nhiều lần đoạt giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi trong và ngoài nước.

Bộ sưu tập “Tự tại chi tọa” phản ánh thế giới quan thi vị, nơi con người, thiên nhiên và hình tượng siêu thực hòa quyện trong nhịp điệu tạo hình đương đại.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông nhận định: “Tranh của Trần Ngọc Ánh gợi cảm, đưa người xem bước vào những không gian mộng tưởng: khi là hình ảnh Hà Nội mơ màng qua lăng kính trẻ thơ, khi là những ẩn dụ tinh tế từ ghế trống, con thú, đồ vật... Về kỹ thuật, chị vẽ nhiều lớp, phối lam hồng, lam tím, không phô trương sắc vàng mà để vàng (lá) hiện lên một cách tự nhiên. Bút pháp uyển chuyển, vượt qua sự gò bó của sơn ta truyền thống”.

Tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Triển lãm không chỉ đánh dấu hành trình sáng tạo của cá nhân nữ họa sĩ mà còn góp phần làm phong phú đời sống mỹ thuật đương đại, khẳng định vai trò và bản sắc của nghệ sĩ trẻ trong dòng tranh sơn mài Việt Nam hôm nay.

Tin liên quan Sơn mài Việt Nam trong một góc nhìn khác

MAI AN