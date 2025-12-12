Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 400 tỷ đồng

Ngày 12-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, quy mô hơn 400 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với quy mô đặc biệt lớn, do Hoàng Duy Ninh (sinh năm 1991, trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) và Phạm Ngọc Triêm (sinh năm 1982, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) cầm đầu, tổ chức hoạt động.

Sau quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng các đơn vị liên quan đồng loạt ra quân phá án.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5-2025 đến nay, Hoàng Duy Ninh đã liên hệ với đối tượng trên mạng xã hội để mua các tài khoản cá độ Super có hạn mức lên đến 1,5 triệu Yen, sau đó chia tách thành hàng trăm tài khoản Master, Agent, Member để phân phối cho các “đầu mối” và con bạc cấp dưới.

Các đối tượng sử dụng trang mạng Bong88, nâng mức quy đổi tiền cá cược từ 6.000 đồng lên 10.000 – 50.000 đồng/Yen nhằm thu lợi bất chính.

Đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, trung gian chuyển tiền để đối phó với Cơ quan Công an. Bước đầu, Ban chuyên án xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet của đường dây này lên đến hơn 400 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 9 điện thoại di động, hơn 2.000 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ với tổng số tiền khoảng 3,7 triệu Yen (quy đổi khoảng 80 tỷ đồng), tạm giữ 161 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa hơn 1,5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự 9 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

PHẠM NGA