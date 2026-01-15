Triệt phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh

Ngày 15-1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán gas giả liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 16 đối tượng và thu giữ hàng ngàn sản phẩm.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật liên quan

Theo cơ quan chức năng, trước đó, ban chuyên án đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Tây Ninh và các tỉnh, thành khác như Đồng Tháp, Cà Mau, TPHCM…

Qua đó, lực lượng đã phát hiện và bước đầu xác định nhóm người sản xuất, sang chiết bình gas giả các thương hiệu lớn như Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, SaiGon Petro, MT Gas, Phoenis Gas, Vimexco Gas… để bán ra nhiều nơi, thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 16 người liên quan, trong đó có 3 đối tượng được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chuyên tổ chức, sản xuất, buôn bán gas giả.

Ban chuyên án cũng thu giữ hơn 6.250 vỏ chai LPG các loại, hơn 4.550 chai LPG có nước gas các loại, gần 23.000 màng co, hơn 27.450 tem, 661 nút nhựa, 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò, 20 xe tải, 3 xe máy và nhiều đồ vật, giấy tờ, tài liệu sổ sách liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan theo quy định.

