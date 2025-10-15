Pháp luật

Triệt phá nhóm đối tượng chăn dắt trẻ ngậm dầu phun lửa tại Cần Thơ

Ngày 15-10, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng có hoạt động chăn dắt trẻ em để xin ăn, làm xiếc, ngậm dầu phun lửa… nhằm thu lợi bất chính.

77e43ce8f6e27bbc22f3.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Lượm (trái) và Lư Thị Thu Trang

Trước đó, ngày 14-10, sau khi xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ kết hợp Công an phường Ninh Kiều tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 79F hẻm 2, đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành mời làm việc đối với 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Lượm (sinh năm 1990; quê quán xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long), với vai trò cầm đầu và là đối tượng ma túy đã được lập hồ sơ quản lý; Lư Thị Thu Trang (sinh năm 1987, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), sống như vợ chồng với Lượm; Lư Quốc Phú (sinh năm 1993, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là em ruột Trang, thuộc đối tượng đang làm hồ sơ đưa đi cai nghiện; T.T.N.G. (sinh năm 2010, ngụ xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ) con ruột Trang; T.T.N.N. (sinh năm 2010, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, từ 20 giờ tối đến 1 giờ sáng, đối tượng Lượm thuê người chở 4 trẻ đi ngậm dầu phun lửa tại các quán nhậu, khu vui chơi, giải trí… trên địa bàn TP Cần Thơ để xin tiền. Trong đó, 3 đối tượng thường xuyên chở các bé đi phun lửa là Phú; T.T.N.G. và T.T.N.N.

Quá trình này, Lượm luôn cử người giám sát, ở xa cảnh giới. Giữa Lượm và 4 trẻ em không có quan hệ huyết thống, mục đích Lượm nuôi những bé trên là để đi phun lửa xin tiền và thu lợi. Số tiền các cháu xin được sẽ bị các đối tượng thu hết đem về đưa cho Lượm và Trang.

Tùy vào số tiền xin được mỗi ngày, Lượm sẽ cho những người tham gia chở các cháu đi phun lửa nhiều hay ít (trung bình 200.000đ/người/đêm). Đối với các bé, Lượm cho từ 50.000 - 100.000 đồng/ngày để tiêu xài và chơi game; Lượm chi cho cha mẹ các em là 12 triệu đồng/tháng; còn lại vợ chồng Lượm cất giữ. Trung bình mỗi tháng vợ chồng Lượm thu lợi bất chính từ việc chăn dắt trẻ khoảng 30 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần thơ phối hợp Công an phường Ninh Kiều củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng theo quy định.

TUẤN QUANG

