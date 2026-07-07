Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hơn 20 dự án luật và nghị quyết

Theo thông cáo từ Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra trong 6 ngày tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, chia thành 2 đợt.

Các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Ảnh minh họa

Đợt 1 diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 8-7 và sáng 9-7). Đợt 2 diễn ra trong 4,5 ngày (từ ngày 14 đến 17-7 và sáng 28-7).

Tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến về hơn 20 dự án luật và nghị quyết. Trong đó, các dự án luật gồm: Luật Kiến trúc (sửa đổi, bổ sung); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi, bổ sung); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Xuất bản (sửa đổi, bổ sung); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi, bổ sung); Luật Hải quan (sửa đổi, bổ sung); Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện); Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật Đô thị đặc biệt; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật: Chuyển giao công nghệ, Viễn thông, Giao dịch điện tử, Tần số vô tuyến điện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Các dự án nghị quyết gồm: nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ; cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo.

Đồng thời, UBTVQH xem xét thông qua 6 dự án pháp lệnh và nghị quyết. Các dự án pháp lệnh gồm: Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc (sửa đổi toàn diện); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung); Pháp lệnh Chi phí tố tụng (sửa đổi, bổ sung).

Các dự án nghị quyết gồm: nghị quyết về Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2027 - 2030; việc xét nâng ngạch chuyên viên cao cấp đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; quy định chi tiết thi hành Luật Hoạt động giám sát về phối hợp giám sát điều ước và thỏa thuận quốc tế.

Trong lĩnh vực giám sát, UBTVQH xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 và cho ý kiến về kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026.

UBTVQH cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án: đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương; công tác chuẩn bị kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (là kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, khai mạc trong tháng 8 tới đây).

ANH PHƯƠNG