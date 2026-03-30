Trợ thủ đắc lực cho xuất bản

Vừa qua, Bộ Công an công bố Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân (dự thảo nghị định) để tổ chức lấy ý kiến. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định liên quan đến việc chia sẻ sách điện tử.

Cụ thể, tại Điều 4, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi “số hóa và phát tán trái phép các loại ấn phẩm định dạng in (sách, báo, tạp chí) thành định dạng điện tử (ebook, PDF) để chia sẻ miễn phí hoặc bán kiếm lời”.

Vấn đề vi phạm bản quyền nói chung và xuất bản phẩm điện tử nói riêng vốn là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nguyên nhân chính được cho là do chưa có biện pháp chế tài đủ mạnh nên tình trạng này kéo dài và ngày càng phổ biến, nhất là trên mạng xã hội. Ngoài các trường hợp bán kiếm lời, có không ít trường hợp còn chia sẻ miễn phí! Có trường hợp một nữ tiến sĩ còn thản nhiên chia sẻ những bản ebook đang được các đơn vị xuất bản giữ bản quyền và phát hành lên trang cá nhân của mình để mọi người thoải mái tải về. Dở khóc dở cười, nhiều đơn vị đã phải trực tiếp liên hệ, “năn nỉ” chủ tài khoản gỡ các ebook.

Việc chia sẻ ebook có bản quyền không chỉ làm tổn thất về kinh tế mà quan trọng hơn, sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị xuất bản Việt Nam đối với các đối tác nước ngoài. Bởi lẽ, khi các đơn vị quốc tế biết được ấn phẩm của họ được chia sẻ miễn phí bản ebook, họ sẽ xếp các đơn vị trong nước vào diện đối tác “nguy hiểm” và các thương vụ mua bản quyền sau sẽ trở nên khó khăn, tốn kém hơn rất nhiều.

Vì vậy, khi Dự thảo nghị định, đặc biệt là quy định liên quan đến việc chia sẻ sách điện tử nếu được thông qua sẽ là trợ thủ đắc lực cho ngành xuất bản. Từ đây, không riêng gì hành vi số hóa, chuyển các nội dung từ bản in sang bản số, mà việc phát tán, chia sẻ khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, cũng sẽ được đưa vào “tầm ngắm”.

