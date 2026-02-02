Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Có hiện tượng bán cầm chừng mặt hàng dầu diesel, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) yêu cầu không để đứt gãy nguồn cung cho các cửa hàng bán lẻ.

Kinh doanh xăng dầu. Ảnh minh họa: DMS

Chiều 22-2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và các thương nhân phân phối triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thời gian qua, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có nhiều biến động tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng. Trong nước, tại một số thời điểm đã xuất hiện hiện tượng bán cầm chừng đối với mặt hàng dầu diesel, nhất là tại khu vực miền Bắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được Bộ Công thương phân giao, bảo đảm đầy đủ cả về số lượng và chủng loại theo kế hoạch đã đăng ký. Các doanh nghiệp cần chủ động cân đối nguồn hàng từ sản xuất trong nước và nhập khẩu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dự trữ xăng dầu theo quy định, sẵn sàng cung ứng cho thị trường trong mọi tình huống.

Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, Bộ Công thương yêu cầu tập trung giải pháp, bảo đảm các nhà máy lọc dầu gồm Dung Quất và Nghi Sơn vận hành an toàn, ổn định, duy trì sản lượng và tiến độ giao hàng theo đúng kế hoạch. Trường hợp nhà máy phải dừng vận hành do bảo trì, bảo dưỡng hoặc xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến sản lượng, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để chủ động phương án điều hành, xử lý.

Bộ Công thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung trong toàn bộ hệ thống, từ khâu đầu mối, phân phối đến các cửa hàng bán lẻ. Trong mọi tình huống, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trong dịp tết.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

PHÚC VĂN