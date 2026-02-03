Giá vàng trong nước sáng nay tăng 7,5 triệu đồng/lượng

Vào lúc 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 7,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 7,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 7,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 3-2 (giờ Việt Nam) lên 4.845,6 USD/ounce, tăng gần 183 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 153 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 20 - 20,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN