Khánh Hòa: Phát hiện hơn 10 tấn thịt gà không rõ nguồn gốc

Ngày 2-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một cơ sở kinh doanh thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Tây Nha Trang.

Trước đó, ngày 26-1, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở tại tổ dân phố 21 Hòn Nghê do ông T.V.Đ. (44 tuổi) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, cơ sở có 9 công nhân đang giết mổ, sơ chế, phân mảnh và phân loại thịt gia cầm để đưa ra thị trường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm và môi trường như: chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không có quy trình sản xuất, chế biến, giết mổ; người lao động không trang bị đầy đủ bảo hộ; rác thải để lẫn với thực phẩm; nước thải xả trực tiếp ra môi trường.

Trong hai kho đông lạnh của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 tấn gà nguyên con và các sản phẩm từ gà, đa số không có tem, nhãn, không được đóng gói theo quy định. Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy kiểm dịch số gia cầm nêu trên.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số thực phẩm để phục vụ giám định, xử lý theo quy định pháp luật.

