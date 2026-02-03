Đồng Tháp: Nhiều giống hoa lạ “cháy hàng”

Tại Đồng Tháp, thị trường hoa kiểng Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận sự lên ngôi của nhiều giống hoa mới như nghệ sen, hoa tình yêu (tử la lan) và cúc song hỷ. Dù giá bán cao, các chậu “hoa lạ” vẫn được thương lái săn mua, nhiều nhà vườn cho biết đã “cháy hàng”.

Nghệ sen, loài cây cảnh thân củ thuộc họ gừng với hoa có hình dáng giống hoa sen

Dạo một vòng quanh các nhà vườn tại “thủ phủ” hoa Sa Đéc, dễ dàng nhận thấy sự lên ngôi của những giống hoa mới độc, lạ. Thu hút ánh nhìn nhất có lẽ là nghệ sen - màu sắc rực rỡ (tím, hồng, trắng, đỏ), thời gian nở kéo dài khoảng một tháng. Đặc biệt, hoa có các lá bắc xếp chồng lên nhau, bao quanh hoa nhỏ bên trong, tạo vẻ ngoài giống bông sen thu nhỏ. Hoa nghệ sen mang vẻ đẹp thanh cao, sang trọng, tượng trưng cho sự bền bỉ và may mắn nên rất được ưa chuộng trong dịp tết.

Nghệ sen trắng, hồng

Cạnh đó, hoa tình yêu (còn gọi là hoa tử la lan) là loài cây thân củ nhỏ, cao khoảng 10-20cm, nổi bật với hoa hình chuông lớn, rực rỡ, cánh mượt như nhung với nhiều màu (tím, đỏ, hồng, trắng, viền trắng), lá to xanh đậm; thường nở rộ vào mùa xuân - hè.

Bà Châu Thị Hân, nhà vườn tại phường Sa Đéc, cho biết hoa tình yêu thường được xem là cây trồng một năm vì sau khoảng 6-8 tuần nở, cây sẽ tàn và rụng lá, sau đó có thể “ngủ đông” rồi tiếp tục phát triển lại. Theo bà, loài hoa này tượng trưng cho sự nồng nàn, bền lâu trong tình yêu đôi lứa, đồng thời mang ý nghĩa may mắn và sự thư thái, giảm căng thẳng nên được giới trẻ và nhiều gia đình ưa chuộng.

Hoa tình yêu mang ý nghĩa đem lại may mắn và sự thư thái, giảm căng thẳng

Bà Hân phấn khởi cho biết, dù là năm đầu tiên trồng giống hoa này nhưng hiệu quả cao, hoa có màu sắc tươi, bắt mắt, lá to và dày. Hoa cũng dễ chăm sóc, chỉ cần đặt nơi ánh sáng nhẹ hoặc có lưới che, tưới buổi sáng và tưới ở gốc. Đến nay, hơn 20.000 giỏ hoa tình yêu đã được thương lái mua hết với giá 50.000 đồng/giỏ. Dù chưa tiêu thụ hết các loại hoa khác, bà Hân nói đây là tín hiệu vui, hứa hẹn một cái tết sung túc, ấm no.

Hoa tình yêu đỏ nhung viền trắng

Một giống khác được chú ý là cúc song hỷ, nổi tiếng nhờ đặc điểm “đổi màu” khi nở, từ tím pha trắng sang hồng nhạt hoặc cam nhạt.

Hoa cúc song hỷ đổi màu

Chị Trần Thị Loan, tiểu thương gom hoa tại Trung tâm hoa kiểng Sa Đéc để đưa đi phân phối tại TPHCM, cho biết cúc song hỷ đổi màu theo thời tiết, mang ý nghĩa “niềm vui nhân đôi”, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc. Sắc hoa chuyển mình đầy tinh tế, tạo nên sự thú vị và may mắn cho gia chủ trong dịp đầu xuân.

Thương lái đang thu gom cúc song hỷ

Năm nay, thời tiết biến động khiến cúc mâm xôi nở sớm, địa phương và các đoàn thể đã vận động tiêu thụ giúp nhà vườn. Tuy vậy, nhiều hộ trồng hoa cho biết các giống hoa mới bán chạy, giá nhỉnh hơn, góp phần tạo thêm động lực cho làng nghề.

Các loại hoa cúc hà lan tím, cúc hàn quốc nhiều màu cũng đang được ưa chuộng

Cúc song hỷ đổi màu hồng, cam

Các giống hoa mới không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn cho thấy sự nhạy bén của nhà vườn Sa Đéc trong việc cập nhật xu hướng thị trường, góp thêm sắc màu cho mùa hoa tết năm nay.

NGỌC PHÚC