Kinh tế

Thị trường

Đồng Tháp: Nhiều giống hoa lạ “cháy hàng”

SGGPO

Tại Đồng Tháp, thị trường hoa kiểng Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận sự lên ngôi của nhiều giống hoa mới như nghệ sen, hoa tình yêu (tử la lan) và cúc song hỷ. Dù giá bán cao, các chậu “hoa lạ” vẫn được thương lái săn mua, nhiều nhà vườn cho biết đã “cháy hàng”.

*Clip: Độc, lạ hoa nghệ sen, hoa tình yêu và cúc song hỷ
z7496025545029_f719bc1c019671df90b99c984bd49146.jpg
Nghệ sen, loài cây cảnh thân củ thuộc họ gừng với hoa có hình dáng giống hoa sen

Dạo một vòng quanh các nhà vườn tại “thủ phủ” hoa Sa Đéc, dễ dàng nhận thấy sự lên ngôi của những giống hoa mới độc, lạ. Thu hút ánh nhìn nhất có lẽ là nghệ sen - màu sắc rực rỡ (tím, hồng, trắng, đỏ), thời gian nở kéo dài khoảng một tháng. Đặc biệt, hoa có các lá bắc xếp chồng lên nhau, bao quanh hoa nhỏ bên trong, tạo vẻ ngoài giống bông sen thu nhỏ. Hoa nghệ sen mang vẻ đẹp thanh cao, sang trọng, tượng trưng cho sự bền bỉ và may mắn nên rất được ưa chuộng trong dịp tết.

z7496025558008_227c69a38c467829bab8ba12b602a76c.jpg
Ảnh màn hình 2026-02-03 lúc 13.32.53.png
Nghệ sen trắng, hồng

Cạnh đó, hoa tình yêu (còn gọi là hoa tử la lan) là loài cây thân củ nhỏ, cao khoảng 10-20cm, nổi bật với hoa hình chuông lớn, rực rỡ, cánh mượt như nhung với nhiều màu (tím, đỏ, hồng, trắng, viền trắng), lá to xanh đậm; thường nở rộ vào mùa xuân - hè.

z7496025767593_bae81eb82382a6c965015b045a4588ee.jpg
z7496025673023_a1c2b04cdf89e818b78a56e5980d15c2.jpg

Bà Châu Thị Hân, nhà vườn tại phường Sa Đéc, cho biết hoa tình yêu thường được xem là cây trồng một năm vì sau khoảng 6-8 tuần nở, cây sẽ tàn và rụng lá, sau đó có thể “ngủ đông” rồi tiếp tục phát triển lại. Theo bà, loài hoa này tượng trưng cho sự nồng nàn, bền lâu trong tình yêu đôi lứa, đồng thời mang ý nghĩa may mắn và sự thư thái, giảm căng thẳng nên được giới trẻ và nhiều gia đình ưa chuộng.

z7496025748256_c49a371ae34c8844befb1b9a673833f6.jpg
z7496025657834_e290f2070797c630165dad59962ab2ec.jpg
Hoa tình yêu mang ý nghĩa đem lại may mắn và sự thư thái, giảm căng thẳng

Bà Hân phấn khởi cho biết, dù là năm đầu tiên trồng giống hoa này nhưng hiệu quả cao, hoa có màu sắc tươi, bắt mắt, lá to và dày. Hoa cũng dễ chăm sóc, chỉ cần đặt nơi ánh sáng nhẹ hoặc có lưới che, tưới buổi sáng và tưới ở gốc. Đến nay, hơn 20.000 giỏ hoa tình yêu đã được thương lái mua hết với giá 50.000 đồng/giỏ. Dù chưa tiêu thụ hết các loại hoa khác, bà Hân nói đây là tín hiệu vui, hứa hẹn một cái tết sung túc, ấm no.

z7496025851995_5f8cbfe71c9ac0ba4e789ab4d902ac19.jpg
z7496025826986_98a71fce5a70f57e816d26bd5a519296.jpg
Hoa tình yêu đỏ nhung viền trắng

Một giống khác được chú ý là cúc song hỷ, nổi tiếng nhờ đặc điểm “đổi màu” khi nở, từ tím pha trắng sang hồng nhạt hoặc cam nhạt.

z7496024507303_1d8e27d6679032560921ae0fe0d01d20.jpg
z7496024517406_c0d042a6259f5ea09f8fd698dd724b58.jpg
Hoa cúc song hỷ đổi màu

Chị Trần Thị Loan, tiểu thương gom hoa tại Trung tâm hoa kiểng Sa Đéc để đưa đi phân phối tại TPHCM, cho biết cúc song hỷ đổi màu theo thời tiết, mang ý nghĩa “niềm vui nhân đôi”, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc. Sắc hoa chuyển mình đầy tinh tế, tạo nên sự thú vị và may mắn cho gia chủ trong dịp đầu xuân.

z7496024193645_a10a909d41aca1b0ea72df16006b1d3d.jpg
1.jpg
Thương lái đang thu gom cúc song hỷ

Năm nay, thời tiết biến động khiến cúc mâm xôi nở sớm, địa phương và các đoàn thể đã vận động tiêu thụ giúp nhà vườn. Tuy vậy, nhiều hộ trồng hoa cho biết các giống hoa mới bán chạy, giá nhỉnh hơn, góp phần tạo thêm động lực cho làng nghề.

z7496027954489_c270850de65a2fbea96cb53085ae1aa6.jpg
z7496028032271_ecaffe23f1309dbfd49db1c9c0e75303.jpg
Các loại hoa cúc hà lan tím, cúc hàn quốc nhiều màu cũng đang được ưa chuộng
z7496023968831_092bbafc80e29a1ccc5bef5a623e7fd0.jpg
z7496024526214_712e09a76b9b571a4ea95f558e3f83de.jpg
Cúc song hỷ đổi màu hồng, cam

Các giống hoa mới không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn cho thấy sự nhạy bén của nhà vườn Sa Đéc trong việc cập nhật xu hướng thị trường, góp thêm sắc màu cho mùa hoa tết năm nay.

z7496028070223_6682650deb86d83491d13c6999540331.jpg
z7496025630144_15ab15f4e3d71d86c2bd90e951f2cefc.jpg
NGỌC PHÚC

Từ khóa

cúc song hỷ hoa nghệ sen hoa tình yêu cúc hà lan tím hoa lạ cháy hàng làng hoa sa đéc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn