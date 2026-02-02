Việt Nam áp dụng tạm thời thuế chống bán phá giá kính nổi không màu

Chiều 2-2, theo thông tin từ Bộ Công thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ký quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm kính nổi không màu có xuất xứ từ Indonesia và Malaysia. Mức thuế áp dụng từ 15,17% đến 63,39%, tùy theo nhà sản xuất, xuất khẩu.

Theo kết quả điều tra sơ bộ của Bộ Công thương, kính nổi không màu nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia bị xác định có hiện tượng bán phá giá tại Việt Nam, gây thiệt hại rõ ràng cho ngành sản xuất trong nước. Lượng hàng nhập khẩu gia tăng nhanh trong thời gian điều tra được xác định là yếu tố làm tăng sức ép cạnh tranh, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương quyết định áp dụng biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng, khó khắc phục cho ngành sản xuất kính trong thời gian tới, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan điều tra tiếp tục thu thập, xác minh thông tin từ các bên liên quan.

Bộ Công thương cho biết, trong thời gian áp dụng biện pháp tạm thời, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu liên quan để hoàn thiện hồ sơ, làm căn cứ xem xét quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức theo quy định về quản lý ngoại thương.

