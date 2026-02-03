Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng 10,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều 3-2 tiếp tục tăng thêm 3 triệu đồng/lượng so với sáng nay. Giá bán ra cao nhất tăng lên 176,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 15 giờ 40 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng thêm 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 10,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 10,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng bán ra, bằng với giá vàng miếng SJC.

Công ty SJC cũng tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 3-2 (giờ Việt Nam) lên 4.942,2 USD/ounce, tăng thêm gần 100 USD so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 280 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 155,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 18 - 20,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN