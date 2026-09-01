Trung Quốc chiếm ưu thế trong cuộc đua video AI

Trong khi các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như OpenAI và Anthropic tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực mô hình ngôn ngữ quy mô lớn (LLM) mã nguồn đóng, các công ty Trung Quốc đang nổi lên như những đối thủ đáng gờm trong cuộc đua tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Báo South China Morning Post (Hồng Công, Trung Quốc), các mô hình AI của Trung Quốc như Alibaba, MiniMax và ByteDance hiện chiếm ưu thế trên nhiều bảng xếp hạng đánh giá khả năng tạo video của nền tảng đánh giá các mô hình AI Artificial Analysis.

Gian hàng của MiniMax tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 7-2026. Ảnh: NURPHOTO

Lợi thế của Trung Quốc trong lĩnh vực tạo video bằng AI không chỉ đến từ năng lực tính toán. Một yếu tố quan trọng tạo nên thành công là hệ sinh thái video ngắn phát triển mạnh tại nước này, tạo ra nguồn dữ liệu hình ảnh và âm thanh khổng lồ phục vụ quá trình phát triển các mô hình AI. Nhu cầu lớn đối với nội dung video ngắn cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhanh chóng đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế, thu nhận phản hồi và liên tục cải tiến mô hình. Chu kỳ phát triển và cập nhật nhanh giúp các công ty Trung Quốc rút ngắn khoảng cách với đối thủ phương Tây trong lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào dữ liệu và khả năng thích ứng nhu cầu người dùng.

Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với cuộc đua LLM. Trong lĩnh vực mô hình ngôn ngữ lớn, lợi thế về năng lực tính toán, chip AI và đầu tư hạ tầng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, đối với video tạo bởi AI, việc sở hữu một hệ sinh thái nội dung lớn và lượng người dùng đông đảo có thể tạo ra lợi thế riêng, giúp doanh nghiệp có thêm dữ liệu để huấn luyện và hoàn thiện sản phẩm.

Bên cạnh dữ liệu, chính sách về giá cũng được xem là một yếu tố giúp các công ty Trung Quốc tăng tốc. Các doanh nghiệp tại quốc gia tỷ dân áp dụng mức giá cạnh tranh để thu hút người dùng, qua đó mở rộng nhanh lượng người sử dụng và tạo thêm vòng phản hồi cho quá trình phát triển mô hình. Chẳng hạn MiniMax H3, có khả năng tạo video 2K (độ phân giải khoảng 2.000 pixel) dài 15 giây với âm thanh stereo, có giá chỉ bằng 1/3 so với các sản phẩm tương tự phổ biến trên thị trường.

Các lợi thế này đang dần được thể hiện qua doanh thu. Công ty Kuaishou Technology có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết nền tảng tạo video Kling AI đã mang về khoảng 118 triệu USD doanh thu trong quý 2-2026, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô người dùng của Kling AI cũng tăng nhanh. Tính đến tháng 6, nền tảng này đã có hơn 100 triệu người dùng trên toàn cầu, tăng khoảng 67% so với cuối năm 2025. Số khách hàng doanh nghiệp cũng tăng khoảng 67%, lên gần 50.000 doanh nghiệp. Ngoài ra, Kling AI còn duy trì vị trí trong nhóm các mô hình tạo video hàng đầu.

Những con số trên cho thấy cuộc cạnh tranh video AI đang diễn ra trên cả hai khía cạnh là chất lượng công nghệ và khả năng thương mại hóa. Với mức giá thấp, tính năng cập nhật nhanh và tệp người dùng ngày càng lớn, các công ty Trung Quốc đang có nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường AI toàn cầu.

MINH CHÂU