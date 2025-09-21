Trung ương Đoàn đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật Xanh

Đây là hoạt động thể hiện sự đồng bộ tham gia thực hiện của các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc.

Sáng 21-9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ra quân "Ngày Chủ nhật Xanh" toàn quốc lần thứ VI và hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025 tại quảng trường Xuân Phú, TP Huế.

Ngày Chủ nhật Xanh và hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia với các hoạt động thiết thực vì cộng đồng

Tại buổi ra quân, đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng các mô hình cho TP Huế gồm: Cộng đồng không rác thải nhựa; cây xanh tạo cảnh quan; phân loại rác tại nguồn và Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chương trình cũng đã ra mắt 40 đội hình Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường đại diện cho 40 xã, phường trên địa bàn TP Huế. Đây là lực lượng nòng cốt, thường xuyên đồng hành cùng cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần duy trì, phát huy hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động bảo vệ môi trường.

Song hành cùng hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường, ban tổ chức chương trình còn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội với những hoạt động như: Trao 20 phần quà ý nghĩa tới các gia đình có công với cách mạng; tặng 30 chiếc xe đạp cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Tặng quà và xe đạp tại chương trình

Ngay sau lễ ra quân là chuỗi các hoạt động hưởng ứng gồm: Trồng mới hơn 500 cây xanh và nhiều loại hoa tại khu vực quảng trường; xóa điểm đen ô nhiễm môi trường; tọa đàm “Thanh niên khởi nghiệp xanh và bền vững”...

VĂN THẮNG