Trường Cao đẳng Luật miền Nam sáp nhập vào Đại học Cần Thơ

Ngày 13-6, Đại học Cần Thơ tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương vùng ĐBSCL.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ được đánh giá là bước đi phù hợp với chủ trương tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho giáo dục pháp luật, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại vùng ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trồng cây lưu niệm tại Đại học Cần Thơ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ không chỉ là sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư công. Đây là cơ hội để phát huy thế mạnh của hai cơ sở giáo dục, tạo không gian phát triển mới trong đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho khu vực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Đại học Cần Thơ tiếp tục phát triển xứng tầm đại học trọng điểm quốc gia và trung tâm tri thức của vùng; cơ cấu lại ngành nghề đào tạo theo nhu cầu phát triển của đất nước; đưa nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trở thành động lực phát triển chủ yếu; phát triển lĩnh vực pháp luật thành thế mạnh mới sau sáp nhập; đồng thời xây dựng đội ngũ, hạ tầng và năng lực hội nhập để nâng tầm vị thế của nhà trường trong khu vực và quốc tế.

TUẤN QUANG