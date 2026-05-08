Siemens Healthcare mong muốn phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu cho TPHCM

Trưa 8-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã có buổi tiếp Đại diện Công ty TNHH Siemens Healthcare (CHLB Đức) để tìm hiểu về các công nghệ tiên tiến của công ty và thảo luận hình thức hợp tác tại thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi tiếp Công ty TNHH Siemens Healthcare

Tại buổi tiếp, đại diện Công ty TNHH Siemens Healthcare đã giới thiệu các công nghệ mới trong lĩnh vực chuẩn đoán hình ảnh như MAGNETOM Flow (hệ thống MRI tiết kiệm năng lượng) và SOMATOM Pro.Pulse (hệ thống CT tiên tiến) hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý như ung thư, tim mạch, thần kinh...

Với mong muốn góp phần phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu tại TPHCM, Siemens Healthcare đề xuất hợp tác triển khai các công nghệ chẩn đoán hình ảnh mới này tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố thông qua nhiều hình thức như chuyển giao công nghệ và đào tạo; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển; triển khai hình thức “máy đặt, máy mượn” tại các bệnh viện…

Đại diện Công ty TNHH Siemens Healthcare phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn đại diện Siemens Healthcare cùng các đơn vị liên quan đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin quan trọng cũng như đưa ra những đề xuất hợp tác thiết thực trong lĩnh vực y tế. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đồng hành của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ TPHCM tiếp cận các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, trong chiến lược phát triển chung, TPHCM luôn xác định y tế là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu, ngang tầm khu vực. Thành phố đặc biệt hoan nghênh các đề xuất hợp tác của Siemens Healthcare, đồng thời mong muốn các cơ sở y tế trên địa bàn sẽ có điều kiện tiếp cận, ứng dụng rộng rãi những công nghệ y khoa tiên tiến hàng đầu thế giới trong công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân.

"Định hướng xuyên suốt của TPHCM là từng bước hình thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực ASEAN. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần có sự đồng hành của các tập đoàn công nghệ y tế lớn trên thế giới, đặc biệt trong việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp y tế thông minh. Đây không chỉ là yêu cầu phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân thành phố mà còn hướng tới đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân cả nước và khu vực", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cũng bày tỏ mong muốn Siemens Healthcare tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, các nghiên cứu phát triển mới, cũng như hỗ trợ thành phố tiếp cận những kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, điều trị, quản trị y tế thông minh... tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngay tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường giao Sở Y tế TPHCM chủ trì phối hợp chặt chẽ với Siemens Healthcare và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể; nghiên cứu tổ chức các hội thảo chuyên đề, diễn đàn trao đổi chuyên môn và kết nối hợp tác giữa các bệnh viện, cơ sở y tế của thành phố với doanh nghiệp. Qua đó, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác chiến lược trong trong tương lai.

Siemens Healthcare là tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu thế giới với hơn 125 năm kinh nghiệm, hiện diện tại hơn 70 quốc gia. Tại Việt Nam, công ty đã hoạt động từ năm 1993, với văn phòng chính tại TPHCM và là đối tác tin cậy của gần 90% bệnh viện công lập trên cả nước.

THÀNH SƠN