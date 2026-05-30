Đại học Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu đào tạo sau đại học lên 30% vào năm 2030

Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM vừa công bố chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030 nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ở bậc tiến sĩ. Trong đó, điểm nổi bật là chương trình hỗ trợ tài chính cho người học.

Các nhà khoa học trẻ chương trình VNU-350 của ĐHQG TPHCM làm việc tại phòng thí nghiệm Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Đào tạo theo chuẩn quốc tế

Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu nâng tỉ lệ người học sau đại học, gồm kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ và tiến sĩ, lên tối thiểu 30% tổng số người học. Trong đó, nghiên cứu sinh dự kiến chiếm khoảng 40% số lượng người học sau đại học.

Các chuyên gia làm việc tại Phòng thí nghiệm Tế bào gốc của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) - Ảnh: THANH HÙNG

Điểm đột phá của chương trình này là ĐHQG TPHCM đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính cho người học. Cụ thể, nghiên cứu sinh tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ tối đa 560 triệu đồng/người, trong khi học viên cao học được hỗ trợ tối đa 160 triệu đồng/người theo thời gian đào tạo chuẩn. Kinh phí có thể được chi trả theo tháng hoặc theo thỏa thuận với nhóm nghiên cứu và tổ chức chủ trì.

Ngoài hỗ trợ tài chính, người học còn được tạo điều kiện tham gia công bố khoa học quốc tế, hội nghị, hội thảo và các hoạt động trao đổi học thuật nhằm tiếp cận những chuẩn mực nghiên cứu tiên tiến. Chương trình cũng khuyến khích hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước thông qua đồng hướng dẫn, trao đổi nghiên cứu và chia sẻ hạ tầng khoa học.

Chú trọng chuyển giao công nghệ và thương mại hóa

Theo Hội đồng Đào tạo của ĐHQG TPHCM, chương trình đào tạo cũng thúc đẩy kết nối giữa các nhóm nghiên cứu với doanh nghiệp nhằm phát triển những sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng thực tiễn, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa. Đồng thời kỳ vọng chương trình sẽ góp phần gia tăng số lượng công bố quốc tế uy tín trên các tạp chí hàng đầu quốc tế, các văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ cũng như các sản phẩm nghiên cứu có khả năng chuyển giao và thương mại hóa.

Sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm Công nghệ vật liệu Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) - Ảnh: THANH HÙNG

Chương trình hướng đến xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao cho đất nước. Chương trình cũng thúc đẩy chuyển đổi từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình tích hợp "đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo", lấy nhóm nghiên cứu làm trung tâm phát triển năng lực nghiên cứu cho người học.

Đồng thời, người học phải tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của ĐHQG TPHCM, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá định kỳ theo yêu cầu của chương trình.

Để được tham gia chương trình, người học phải học tập và nghiên cứu toàn thời gian, cam kết tốt nghiệp đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, năng lực nghiên cứu và chuẩn đầu ra theo quy định. Luận văn, luận án phải gắn với định hướng nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký.

THANH HÙNG