Trường Mầm non Hương Sen (TPHCM) không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 15-11, Trường Mầm non Hương Sen (phường Tam Thắng) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Trường Chuẩn quốc gia mức độ 2 và Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Dự lễ có đồng chí Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương, lãnh đạo phường Tam Thắng, cùng các thế hệ cán bộ quản lý giáo dục, lãnh đạo nhà trường.

Phát biểu tại sự kiện, NGƯT Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong quá trình phấn đấu đạt chuẩn, tập thể sư phạm nhà trường kiên trì bám sát các tiêu chí đánh giá, đồng bộ cải tạo cảnh quan, tạo lập nhiều khu trải nghiệm và vận động cho trẻ, bố trí giáo viên phù hợp năng lực, khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ.

Đến nay, 100% giáo viên của trường đạt trình độ trên chuẩn, nhiều giáo viên đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Hội thi “Xây dựng môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm” cùng nhiều sân chơi chuyên môn khác.

Trường Mầm non Hương Sen tri ân cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Trường Mầm non Hương Sen cũng tổ chức tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành giáo dục, cùng các thế hệ cán bộ quản lý có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

KHÁNH CHI