Giáo dục

Trường Mầm non Hương Sen (TPHCM) không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục

SGGPO

Ngày 15-11, Trường Mầm non Hương Sen (phường Tam Thắng) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Trường Chuẩn quốc gia mức độ 2 và Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Trường Mầm non Hương Sen đón nhận Bằng công nhận Trường Chuẩn quốc gia mức độ 2 và Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3
Trường Mầm non Hương Sen đón nhận Bằng công nhận Trường Chuẩn quốc gia mức độ 2 và Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3

Dự lễ có đồng chí Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương, lãnh đạo phường Tam Thắng, cùng các thế hệ cán bộ quản lý giáo dục, lãnh đạo nhà trường.

Phát biểu tại sự kiện, NGƯT Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong quá trình phấn đấu đạt chuẩn, tập thể sư phạm nhà trường kiên trì bám sát các tiêu chí đánh giá, đồng bộ cải tạo cảnh quan, tạo lập nhiều khu trải nghiệm và vận động cho trẻ, bố trí giáo viên phù hợp năng lực, khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ.

z7225960647014_e7c88224cad519659011cc18feee524f.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Đến nay, 100% giáo viên của trường đạt trình độ trên chuẩn, nhiều giáo viên đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Hội thi “Xây dựng môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm” cùng nhiều sân chơi chuyên môn khác.

z7225960663199_b33768f91c60ec71a33b5a5c0d6eb699.jpg
Trường Mầm non Hương Sen tri ân cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Trường Mầm non Hương Sen cũng tổ chức tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành giáo dục, cùng các thế hệ cán bộ quản lý có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Mầm non Hương Sen Sở GD-ĐT TPHCM Phường Tam Thắng Trường Chuẩn quốc gia mức độ 2 kiểm định chất lượng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn