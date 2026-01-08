Nhà trọ, cơ sở lưu trú ở phường Phú Lợi nói không với ma túy

Phường Phú Lợi (TPHCM) phấn đấu đến cuối năm 2028, có 100% khu phố trên địa bàn đạt tiêu chí “ Khu phố không ma túy” , tiến tới xây dựng phường đạt tiêu chí “Phường không ma túy” .

Sáng 8-1, phường Phú Lợi tổ chức lễ ra quân xây dựng "Phường không ma túy" giai đoạn 2025-2030 với sự tham dự của đại diện các chủ nhà trọ, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, trường học, khu phố cùng các ban, ngành, đoàn thể quyết tâm chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Lễ ra quân xây dựng "Phường không ma túy", giai đoạn 2025-2030 của phường Phú Lợi

Phường Phú Lợi có mật độ dân cư đông, cơ cấu dân số đa dạng, tỷ lệ thanh thiếu niên và người trong độ tuổi lao động cao. Các cơ sở thương mại – dịch vụ, nhà trọ, nhà lưu trú, chung cư cao tầng phát triển nhanh; tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và trường phổ thông các cấp... nên vấn nạn mua bán, sử dụng ma túy diễn biến phức tạp.

Mục tiêu của chương trình này là góp phần đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, không để phát sinh điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sau cai, hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện các ban ngành, đoàn thể, khu phố trên địa bàn phường Phú Lợi ký cam kết, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy

Dịp này, phường Phú Lợi cũng phát hàng trăm cẩm nang tuyên truyền phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản, phòng ngừa ma túy và cháy nổ.

TÂM TRANG