Quy hoạch vì dân, vì nước, hoan hô hai tay! Quy hoạch sai, quy hoạch treo, quy hoạch do nhóm lợi ích... là dân khốn đốn cả đời!

- Hồi xưa, cứ thấy cái bóng xám xịt của chim cú kêu là cả xóm xanh mặt, vì tin là có điềm tang tóc. Người ta lấy đá chọi nó, đuổi nó như đuổi tà!

- Ôi! Chuyện đó xưa rồi Diễm! Bây giờ người ta sợ con chim hoành hoạch hơn!

- Con chim đó hót hay, mắc gì sợ?

- Không nghe nó kêu: Hoạch, hoạch... giống như tiếng kêu quy hoạch, quy hoạch... à! Quy hoạch vì dân, vì nước, hoan hô hai tay! Quy hoạch sai, quy hoạch treo, quy hoạch do nhóm lợi ích... là dân khốn đốn cả đời!

- Bởi vậy, thấy mấy ông cầm bản đồ, cầm ống nhắm trắc địa, đứng chỉ trỏ, nói “quy hoạch” lên một cái... là coi như cả xóm lên ruột, lộn tùng phèo. Chỉ mong lãnh đạo sáng suốt, đừng phê duyệt mấy cái quy hoạch dỏm đời!

- Mắt sáng, lòng trong... và tay đừng ký nhầm, đừng để con chim hoành hoạch làm dân mất ăn mất ngủ nữa!

TƯ TÈO

