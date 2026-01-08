Sự hợp tác giữa 2 bên không dừng lại ở việc trang bị phương tiện kỹ thuật số, mà là thay đổi phương thức phục vụ với mục tiêu xây dựng một “Phường thông minh”.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (hàng đầu) tham dự hội nghị. ẢNH QUANG HUY

Sáng 8-1, Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ phường (mở rộng), tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND phường với VNPT TP về triển khai chương trình phối hợp chuyển đổi số.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đại diện phường Cầu Ông Lãnh và VNPT TPHCM ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số. ẢNH QUANG HUY

Theo bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND phường với VNPT TP là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là bước đi cụ thể của phường trong triển khai thực hiện 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (CĐS) quốc gia.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác giữa UBND phường Cầu Ông Lãnh với VNPT TP có 16 nội dung. Cụ thể là: hỗ trợ, phối hợp triển khai giải pháp quản lý phường thông minh, giúp quản lý thông tin các hộ dân; bản đồ quy hoạch phân bố dân cư trên địa bàn; theo dõi tình hình chung về kinh tế, xã hội, việc thực hiện các chỉ tiêu của thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 dưới dạng các Dashboard trực quan, sinh động, cập nhật thường xuyên…

Cũng theo bà Trương Thị Minh Dung, mục tiêu của việc CĐS được bắt đầu từ người dân và quay trở lại phục vụ người dân. Sự hợp tác giữa 2 bên không dừng lại ở việc trang bị phương tiện kỹ thuật số, mà là thay đổi phương thức phục vụ với mục tiêu xây dựng một “Phường thông minh”.

Thứ đến, nội dung của chương trình hợp tác này mang tính “Toàn diện, thiết thực và hiện đại”, dựa trên thế mạnh công nghệ của VNPT TP và nhu cầu thực tiễn của địa phương. Hai bên đã thống nhất lộ trình triển khai từ năm 2026 đến 2030.

Cuối cùng, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng số, phường còn chú trọng đến yếu tố con người thông qua các hoạt động tập huấn kỹ năng số, phong trào “Bình dân học vụ số” cho người dân.

Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh phát biểu tại lễ ký kết. ẢNH QUANG HUY

Đồng chí Nguyễn Duy An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Ông Lãnh chủ trì hội nghị. ẢNH QUANG HUY

Sau lễ ký kết, Đảng bộ phường tiến hành Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết, năm 2026 bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội... đã đề ra, trước mắt hệ thống chính trị của phường tập trung cho công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, đảm bảo quy trình hiệp thương chặt chẽ, đúng luật và vận động cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao nhất.

