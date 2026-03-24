Trường Phổ thông Năng khiếu công bố đề thi minh họa tuyển sinh lớp 10

Chiều 24-3, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học quốc gia TPHCM) công bố cấu trúc và đề minh họa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2025-2026

Theo đó, cấu trúc và đề thi minh họa các môn không chuyên tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 như sau:

Năm học 2026-2027, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu được phân bổ như sau:

Cơ sở An Đông (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TPHCM) tổ chức học 2 buổi/ngày, không có bán trú với 7 lớp chuyên gồm: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh và ngữ văn.

Tổng chỉ tiêu 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Cơ sở Đông Hòa (địa điểm học: khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức học 2 buổi/ngày, có bán trú với 10 lớp chuyên gồm: toán, tiếng Anh và ngữ văn (2 lớp/môn); tin học, vật lý, hóa học và sinh học (1 lớp/môn).

Tổng chỉ tiêu 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Để tham gia tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, thí sinh bắt buộc dự thi 3 bài thi môn không chuyên (toán, ngữ văn và tiếng Anh) và tối đa 2 môn chuyên.

Trường hợp đăng ký 2 môn chuyên, thí sinh phải chọn một môn thuộc nhóm 1 và một môn thuộc nhóm 2 (thí sinh không được đăng ký 2 môn chuyên thuộc cùng một nhóm).

Trong đó, nhóm môn chuyên 1 gồm toán và ngữ văn; nhóm môn chuyên 2 gồm tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, tin học.

Đề thi của bài thi môn không chuyên gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm. Bài thi môn chuyên theo dạng tự luận, riêng môn tiếng Anh chuyên có cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Ngày thi lớp 10 dự kiến là ngày 23 và 24-5-2026.

THU TÂM