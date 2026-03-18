Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) tuyển 595 học sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2025-2026

Theo đó, năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu là 595 học sinh. Trong đó, cơ sở An Đông (địa chỉ 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TPHCM) tuyển 245 học sinh và cơ sở Đông Hòa (Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) tuyển 350 học sinh.

Cụ thể, tại cơ sở An Đông, tất cả các lớp học 2 buổi/ngày, không có bán trú, tổ chức thành 7 lớp chuyên ở các môn: Toán (1 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (1 lớp) và Ngữ văn (1 lớp). Mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Các lớp chuyên học tại cơ sở An Đông chú trọng đào tạo kiến thức, nâng cao năng lực tư duy logic, kết hợp với các hoạt động giáo dục STEM, AI, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp theo định hướng chuyên sâu trong một ngành cụ thể liên quan đến môn học.

Tại cơ sở Đông Hòa, các lớp học 2 buổi/ngày và có bán trú, tổ chức thành 10 lớp chuyên gồm: Toán (2 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (2 lớp) và Ngữ văn (2 lớp). Mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Các lớp chuyên tại cơ sở Đông Hòa chú trọng đào tạo năng lực tư duy liên ngành với nền tảng môn chuyên nhằm giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên - công nghệ hoặc khoa học xã hội, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm để định hướng nghề nghiệp liên quan.

Để tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi gồm: 3 bài thi môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 bài thi môn chuyên (lựa chọn trong số các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh).

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn chuyên, thí sinh cần chọn 1 môn thuộc nhóm 1 và 1 môn thuộc nhóm 2, thí sinh không được đăng ký 2 môn chuyên thuộc cùng một nhóm.

Trong đó, nhóm 1 gồm Toán - Ngữ văn, nhóm 2 gồm Tiếng Anh - Vật lý - Hóa học - Sinh học - Tin học.

Đề thi của bài thi môn không chuyên gồm hai phần tự luận và trắc nghiệm. Bài thi môn chuyên theo dạng tự luận, riêng môn tiếng Anh chuyên gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Dự kiến, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5-2026.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/

Thời gian đăng ký từ 8 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 10-5 (kể cả thứ bảy và chủ nhật).

THU TÂM