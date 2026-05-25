Trường THPT Nguyễn Trung Trực kỷ niệm 50 năm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực, phường An Hội Đông (TPHCM), vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm với sự tham dự của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh và cựu học sinh.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, trao cờ thi đua của UBND TPHCM tặng Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Tại buổi lễ, các thế hệ thầy cô giáo cùng ôn lại chặng đường phát triển của nhà trường, từ những năm đầu còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn đến ngôi trường khang trang, hiện đại hôm nay. Năm 1997, khi chuyển sang mô hình bán công và triển khai hệ giáo dục thường xuyên, trường gặp nhiều thách thức về chất lượng đầu vào và vị thế học thuật. Đến năm 2006, trường trở lại mô hình công lập hoàn toàn.

Hoạt cảnh về người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đánh giá Trường THPT Nguyễn Trung Trực đã không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định uy tín và chất lượng giáo dục trong ngành giáo dục thành phố. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của trường ngày càng nâng cao; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều kết quả tích cực.

Riêng năm học 2025-2026, trường có 36 học sinh đạt giải cấp thành phố, 45 học sinh đạt giải Olympic và 5 học sinh đạt giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố. Bên cạnh dạy và học, nhà trường còn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho học sinh.

Cô Bùi Thị Kim Tuyến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực, cùng các thầy cô nguyên hiệu trưởng thực hiện nghi thức rước đuốc truyền thống

Theo cô Bùi Thị Kim Tuyến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nghề của các thế hệ thầy cô cùng ý chí vươn lên của học sinh sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong chặng đường phát triển sắp tới.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực trong ngày kỷ niệm 50 năm truyền thống nhà trường

Tiền thân của trường là Trường Trung học Vinh Sơn Liêm, đến năm 1976, trường chính thức mang tên người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

MINH THUỲ