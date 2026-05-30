Bắt 6 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng ở TPHCM sau 48 giờ gây án

Sáng 30-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương triệt phá thành công, bắt giữ 6 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng ở phường Tân Đông Hiệp chỉ sau 48 giờ truy xét.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 26-5, Công an phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (sinh năm 1978) về việc tiệm vàng ở đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, bị một nhóm đối tượng sử dụng rìu đập vỡ tủ kính để cướp vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo trình báo ban đầu, các đối tượng đã cướp đi 23 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 770 triệu đồng.

Hiện trường vụ cướp. Hình ảnh cắt từ camera của tiệm vàng

Sau khi bị chủ tiệm phản ứng, các đối tượng nhanh chóng lên xe mô tô đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát. Nhóm này di chuyển về khu vực phường Biên Hòa (TP Đồng Nai) và thay quần áo, phi tang hung khí, sau đó chia chác số vàng cướp được rồi bỏ trốn về nhiều tỉnh thành khác nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy xét nóng.

Các đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, chỉ trong 48 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh thành Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai tóm gọn toàn bộ 6 đối tượng liên quan.

Danh tính các đối tượng gồm: Phan Tấn Đạt (sinh năm 1987), Lê Sơn Vân Lâm (sinh năm 1999), Nguyễn Đình Huy (sinh năm 1996), Huỳnh Minh Hoàng (sinh năm 1997), Nguyễn Đỗ Thành (sinh năm 2006) và Trần Bá Dân (sinh năm 1993).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do Phan Tấn Đạt nợ nần, cần tiền tiêu xài nên đã lên các hội nhóm mạng xã hội tìm kiếm đồng phạm để bàn bạc kế hoạch cướp tiệm vàng. Qua khảo sát, nhận thấy tiệm vàng trên vắng người vào buổi trưa và không có bảo vệ, nhóm đã thuê khách sạn, chuẩn bị rìu, găng tay, xe mô tô và phân công vai trò cụ thể cho từng người trước khi ra tay.

Các đối tượng liên quan (từ trái sang): Dân, Huy, Thành, Đạt, Hoàng, Lâm

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe mô tô cùng nhiều tang vật gây án, đồng thời trao trả số tài sản thu hồi được cho bị hại.

Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”, riêng Trần Bá Dân về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để truy thu số tài sản còn lại và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

MẠNH THẮNG