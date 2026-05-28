Cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam xin miễn trách nhiệm hình sự vì bị ung thư

Ngày 28-5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa để xem xét đơn kháng cáo của 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan.

Tại phiên tòa, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (viện kiểm sát), đã công bố bản luận tội, trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 9 bị cáo và áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Theo đó, cơ quan công tố đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM) từ 18 tháng đến 24 tháng tù, án sơ thẩm 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; giảm cho bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM) từ 6 tháng đến 9 tháng tù, án sơ thẩm 15 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo còn lại được đề nghị giảm từ 3 tháng đến 24 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HỒNG NGUYÊN

Theo đại diện viện kiểm sát, trong vụ án, bị cáo Lê Văn Chung có vai trò cao nhất trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê. Bị cáo biết rõ các số liệu doanh thu đầu vào bị nâng khống nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện việc lập và triển khai dự án.

Bị cáo cũng biết kết quả thẩm định dự án của đơn vị thẩm định mang tính hình thức, không đúng quy định nhưng vẫn ký các quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư 1.951 tỷ đồng khi chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời cao hơn tổng mức đầu tư 482 tỷ đồng đã được nêu trong giấy chứng nhận đầu tư do UBND TP Hà Nội cấp.

Bị cáo Lê Văn Chung cũng không thực hiện quy trình điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật; biết dự án không có hiệu quả kinh tế nhưng vẫn chỉ đạo thực hiện, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 386 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Lê Văn Chung đã nộp khắc phục thêm 13,2 tỷ đồng...

Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, đại diện viện kiểm sát xác định, bị cáo biết rõ các giá trị doanh thu đầu vào bị nâng khống nhưng không chỉ đạo thẩm tra, thẩm định dự án; ký các văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư. Bị cáo còn ký các văn bản trình HĐTV phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư cao hơn mức đầu tư sơ bộ.

Bị cáo đã đồng ý hợp thức hóa hồ sơ năng lực của Công ty Econ Pro để thi công gói thầu số 19 trái quy định pháp luật. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh cung cấp thêm hồ sơ bệnh án thể hiện bị cáo ung thư. Bị cáo có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự do mắc bệnh hiểm nghèo.

Liên quan tới vụ án, như Báo SGGP đã thông tin, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước, trong quá trình đầu tư dự án "Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), các bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng đồng phạm đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế; không thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ; lập dự án không đúng thực tế, dẫn đến công trình dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Dự án khởi công ngày 6-5-2011, đến ngày 9-8-2015 hoàn thành phần thô, cất nóc rồi dừng thi công. Dự án có tổng chi phí đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, nhưng đến nay chưa thể khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước.

GIA KHÁNH