Cà Mau: Đình chỉ điều tra vụ thầy giáo bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng

Ngày 29-5, liên quan vụ thầy giáo bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra.

Ông Trần Văn Tâm (trái) khi được tại ngoại.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình mua vật tư và thiết bị cho Trường THCS Tam Giang Tây, ông Trần Văn Tâm, 55 tuổi, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, xã Tân An, tỉnh Cà Mau, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản, mua 3 hóa đơn khống có giá trị cao hơn giá trị mua vật tư thực tế.

Sau đó, ông Tâm duyệt chi quyết toán tổng số tiền hơn 13 triệu đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 6 triệu đồng và thanh toán gần 7 triệu đồng sai quy định tài chính. Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Tâm đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, xét thấy số tiền ông Tâm chiếm đoạt không lớn; ông Tâm đã tự nguyện nộp lại số tiền chiếm đoạt, có nhân thân tốt, có quá trình dài cống hiến cho ngành giáo dục, được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Văn Tâm.

Trường THCS Tam Giang Tây.

Như Báo SGGP đã thông tin, tại phiên sơ thẩm ngày 17-2-2025, HĐXX tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi chấp hành án, buộc sung công số tiền 10,7 triệu đồng. Không đồng ý với bản án, ông Tâm nộp đơn kháng cáo.

Ngày 6-5-2025, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đối với ông Tâm, trả hồ sơ để điều tra lại.

Đến ngày 16-8-2025, Viện trưởng VKSND khu vực 5, VKSND tỉnh Cà Mau, có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với ông Tâm.

TẤN THÁI