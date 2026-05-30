TPHCM: Bắt 2 chủ cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc đông dược cấm lưu hành

Tối 29-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đăng Thu, sinh năm 1971, và Nguyễn Đăng Hải, sinh năm 1960, cùng ngụ TPHCM, để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động tại TPHCM và các tỉnh phía Bắc nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan Công an kiểm tra một cơ sở sản xuất đông dược

Nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc đông dược tại Nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường, số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành, và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ.

Hiện trường và tang vật vụ án

Quá trình kiểm tra, Công an TPHCM phối hợp Sở Y tế TPHCM phát hiện lượng lớn thuốc đông dược trị bệnh da liễu, tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Toàn bộ số thuốc này chưa được đăng ký, không được cấp phép lưu hành và được xác định là hàng cấm.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3-2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra thị trường số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

