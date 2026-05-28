TPHCM kiểm tra hơn 200 cơ sở nghi “độ, chế” xe điện

Công an TPHCM phát hiện hàng trăm xe điện, linh kiện không rõ nguồn gốc khi kiểm tra đột xuất các cơ sở nghi liên quan hoạt động “độ, chế” phương tiện. Đáng chú ý, một doanh nghiệp bị phát hiện lắp ráp xe điện chưa qua kiểm định và có dấu hiệu tái chế pin cũ đưa ra thị trường.

Ngày 28-5, Công an TPHCM cho biết đang tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở “độ, chế” xe điện và kinh doanh linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc, nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông, cháy nổ.

Công an TPHCM kiểm tra một cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan hoạt động “độ, chế” xe

Theo Công an TPHCM, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện bị can thiệp kết cấu kỹ thuật để tăng công suất, tốc độ. Việc tự ý thay đổi động cơ, lắp pin dung lượng lớn, can thiệp hệ thống điều khiển tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cháy nổ, nhất là tại khu dân cư.

Cùng với đó, hoạt động quảng bá, mua bán linh kiện và dịch vụ “độ xe điện” trên không gian mạng cũng tạo xu hướng tiêu dùng thiếu kiểm soát trong giới trẻ.

Cơ quan Công an kiểm tra xe điện, linh kiện, pin tại nhiều cơ sở

Từ ngày 1-5 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 1.280 trường hợp xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua rà soát trong đợt cao điểm, Công an TPHCM lập danh sách hơn 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan hoạt động “độ, chế” xe điện.

Trong đợt kiểm tra đột xuất ngày 9-5, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm như hoạt động không có giấy phép kinh doanh, chưa xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, tập kết linh kiện và lắp ráp xe điện quy mô lớn.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận hàng trăm xe điện chưa xuất trình được giấy tờ liên quan, cùng nhiều linh kiện, phụ tùng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Một cơ sở kinh doanh xe điện ở xã Bà Điểm bị cơ quan Công an kiểm tra

Đáng chú ý, khi kiểm tra Công ty HDPRO tại xã Xuân Thới Sơn, lực lượng chức năng tạm giữ 216 xe điện đang lắp ráp và nhiều linh kiện số lượng lớn.

Qua xác minh ban đầu, cơ sở này bị nghi nhập linh kiện trong và ngoài nước để lắp ráp xe điện đưa ra thị trường khi chưa được kiểm định an toàn kỹ thuật; đồng thời có dấu hiệu tái chế pin cũ, thay đổi nhãn mác, ngày sản xuất để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

MẠNH THẮNG