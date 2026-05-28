Khởi tố đối tượng thu mua heo bệnh làm thịt đưa ra thị trường

Ngày 28-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Cường, sinh năm 1968, trú thôn 7, xã Thạch Hà, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Đồng Tiến phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hành vi thu gom heo nhiễm bệnh để bán cho các cơ sở giết mổ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 11-5, lực lượng chức năng phát hiện Đ.V.T., trú xã Đồng Tiến, vận chuyển heo nhiễm bệnh đến bán cho Nguyễn Hữu Cường tại xã Thạch Hà.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Hữu Cường

Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hữu Cường đang giết mổ heo tại nhà riêng; thu giữ 1 con heo còn sống và 500kg thịt, xương, nội tạng heo đã qua giết mổ, được bảo quản trong các tủ đông.

Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số heo và sản phẩm từ heo trên dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Hữu Cường

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2026, Nguyễn Hữu Cường lợi dụng tình trạng dịch bệnh tại một số địa phương trong tỉnh để thu mua heo bệnh với giá rẻ, đưa về giết mổ, bảo quản đông lạnh rồi bán cho các tiểu thương tại nhiều chợ dân sinh ở khu vực Thạch Hà, Can Lộc, Việt Xuyên và vùng lân cận nhằm thu lợi bất chính.

Lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang, khám xét tại nhà Nguyễn Hữu Cường

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

DƯƠNG QUANG - BÙI HẢI

