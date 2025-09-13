Tủ bếp Inox Vinakit tạo dấu ấn trên thị trường TPHCM

Ngay khi vừa gia nhập thị trường TPHCM, Tập đoàn Nội thất Vinakit đã nhanh chóng tạo dấu ấn với sản phẩm tủ bếp Inox CNC Vinakit 2026 cao cấp.

Đây là dòng sản phẩm sở hữu những công nghệ độc quyền, khác biệt, được nghiên cứu và sản xuất 100% nội địa Việt Nam. Tủ bếp inox CNC Vinakit 2026 được đánh giá sẽ tạo ra xu hướng mới trong ngành tủ bếp và khẳng định khát vọng Vua Tủ Bếp của Vinakit.

Tập đoàn Nội Thất Vinakit có 20 năm kinh nghiệm thiết kế và thi công nội thất, tủ bếp. Là một trong những đơn vị sản xuất tủ bếp inox đầu tiên tại Hà Nội, Vinakit sở hữu nhà máy sản xuất tủ bếp inox với công nghệ, máy móc sản xuất hiện đại bậc nhất được nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Việc sử dụng nguồn nguyên vật liệu đầu vào như inox tấm để sản xuất tủ bếp có độ dày tốt nhất thị trường 0,6mm - đạt chuẩn inox 304 ASTM Mỹ, Vinakit đặt cho mình một sứ mệnh, tầm nhìn hướng tới trở thành thương hiệu Vua tủ bếp tại Việt Nam.

Tủ bếp Inox Vinakit - Sản phẩm được khách hàng tin yêu

Sức hút từ sản phẩm chất lượng cao, khác biệt so với thị trường

Với lợi thế về nhà máy, đội ngũ chuyên gia, kinh nghiệm,.. Vinakit tự tin có cho mình lợi thế lớn về sản phẩm hoàn toàn được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Tủ bếp inox Vinakit sử dụng tấm inox dày 0,6mm (độ dày tốt nhất thị trường), bề mặt inox hạt linen không bám dấu vân tay, cùng hiệu ứng lá sen độc quyền mang đến trải nghiệm khác biệt với thị trường.

Bên cạnh đó, những công nghệ sản xuất hiện đại như: gân gia cường chống uốn đa hướng, gia cường đồng bộ phụ kiện, vị trí bắt bản lề siêu chắc,... Tất cả những điều này nhằm mang lại lợi ích, giá trị, trải nghiệm tốt nhất đến với khách hàng khi sử dụng sản phẩm.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kiên, Giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội cùng đoàn chuyên gia Vinakit

Ngay sau khi có mặt tại TPHCM, tủ bếp Inox Vinakit đã trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng trăm gia đình và công trình cao cấp. Sự đón nhận nhanh chóng này khẳng định xu hướng mới trong lựa chọn nội thất bếp – inox thay thế cho gỗ, vừa hiện đại vừa bền bỉ, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Khách hàng sau khi xem mẫu mã xong chia sẻ: “Nhìn khung inox dày và gân gia cường là tôi chốt luôn lịch khảo sát - không cần so sánh thêm mẫu khác"

Khẳng định tầm vóc thương hiệu

Việc Vinakit mở thêm cơ sở tại TPHCM không chỉ đơn thuần là bước tiến chiến lược, mà còn là lời khẳng định về tầm vóc của thương hiệu số 1 tủ bếp Inox tại Việt Nam. Sự hiện diện tại TPHCM còn mở ra cơ hội để Vinakit đến gần hơn với đông đảo khách hàng miền Nam, mang tinh hoa tủ bếp Inox đến với khách hàng toàn quốc. Vinakit cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo một căn bếp bền vững và tiện nghi.

TẬP ĐOÀN NỘI THẤT VINAKIT Hotline: 0978 566 535 - 0977 097 588. Trụ sở: Tòa nhà Vinakit, số 10/1 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: 275 Lý Thường Kiệt, TPHCM. Chi nhánh Hải Phòng: Số 375 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng. Chi Nhánh Quảng Ninh: LK A12-10, KĐT Monbay, Hạ Long. Nhà máy: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Hà Nội. Website: https://vinakit.vn

T.H