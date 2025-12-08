BWACO - tiếp nối hành trình nhân ái và tri thức

Sẻ chia, nhân ái và gieo những hạt mầm xanh trong hành trình tri thức cho thế hệ trẻ đã trở thành văn hóa doanh nghiệp của Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWACO) suốt nhiều năm qua. Những câu chuyện nhân văn đó sẽ được CB-CNV BWACO viết tiếp và lan tỏa đến cộng đồng.

Kết nối yêu thương – Sẻ chia gian khó

Những tháng qua, “lũ chồng lũ” khiến người dân các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên rơi vào cảnh khó khăn, mất mát… Máu chảy ruột mềm, mỗi khi đồng bào gặp thiên tai, bão lũ, CB-CNV BWACO không nói mà làm, họ lại dành một phần tiền lương của mình để đóng góp, giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua gian khó.

Ngày 25-11 vừa qua, BWACO chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại. Nguồn kinh phí này của BWACO cùng với hàng triệu tấm lòng khác của các cá nhân, tổ chức trên khắp mọi miền Tổ quốc đã kịp thời được chuyển đến bà con vùng lũ, xây lại nhà, ổn định cuộc sống…

Trước đó, ngày 13-10, thông qua UBMTTQ Việt Nam TPHCM, BWACO cũng đã ủng hộ 500 triệu đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Cùng với đó, BWACO cũng đã trao 50 triệu đồng thông qua Hội Cấp thoát nước Việt Nam hỗ trợ các đơn vị Cấp nước bị thiệt hại trong đợt bão, sớm khôi phục hoạt động và đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân.

BWACO tặng gạo nhân dịp lễ Vu lan cho các chùa và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ủng hộ đồng bào thiên tai, bão lũ, hàng năm BWACO còn thực hiện nhiều chương trình, hoạt động vì cộng đồng khác như: ủng hộ chương trình an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán do các địa phương phát động; giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn; tặng gạo mùa vu Lan; hỗ trợ các bếp ăn từ thiện mang đến những bữa ăn ấm áp cho người lao động nghèo; giúp đỡ Hội người mù, Hội người khuyết tật, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ khuyến học, Quỹ nạn nhân chất độc da cam…

Không chỉ đóng góp bằng vật chất, nhiều CB-CNV của BWACO còn tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Chia sẻ giọt máu hồng” với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, từ đó góp một phần nhỏ bé để tiếp thêm hy vọng sống cho người bệnh.

CB-CNV Công ty BWACO tham gia hiến máu nhân đạo.

Theo lãnh đạo BWACO, công tác an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp, thể hiện tinh thần chia sẻ, lan tỏa yêu thương, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Hành trình nhân ái ấy được tất cả CB-CNV tiếp bước và nối dài.

Thắp sáng “Hành trình tri thức”

Với mong muốn xây dựng ý thức sống xanh bắt đầu từ giới trẻ nên cùng với hành trình nhân ái, BWACO đã xây dựng “hành trình tri thức”. Theo đó, từ năm 2009 đến nay, “Hành trình tri thức” đã trở thành một hoạt động giáo dục ngoại khóa thường niên, không chỉ là điểm đến quen thuộc mà còn là nơi mỗi học sinh được trực tiếp trải nghiệm và hiểu rõ hơn về vai trò và giá trị của nguồn nước, những nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng như các công nghệ xử lý nước hiện đại.

Việc tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất nước sạch tại nhà máy giúp các em mở rộng kiến thức, nâng cao ý thức trách nhiệm cùng hành động bảo vệ, giữ gìn nguồn nước và môi trường sống.

Các em học sinh thực hành thí nghiệm xử lý nước sạch trong chương trình "Hành trình tri thức".

“Hành trình tri thức” tiếp tục khẳng định vai trò là một mô hình giáo dục cộng đồng hiệu quả, và giàu cảm hứng khi trong năm 2025, chương trình đã đón tiếp 26 trường với tổng cộng 3.638 học sinh tham dự tại Nhà máy nước Hồ Đá Đen. Đáng chú ý, chương trình đã có nhiều đổi mới về cách tổ chức.Mỗi trường tham gia đều có một clip tư liệu riêng, ghi lại hình ảnh về mái trường, thầy cô, học sinh, lồng ghép trong chương trình giảng dạy. Một điểm nhấn khác của chương trình năm 2025 là việc ghi lại toàn bộ hành trình trải nghiệm của học sinh, từ lúc đặt chân đến nhà máy, tham gia các hoạt động trong hội trường, tham quan dây chuyền sản xuất nước sạch, đến những khoảnh khắc thực hành xử lý nước.

Các em học sinh tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước trong chương trình “Hành trình tri thức”.

Như vậy, cùng với các hoạt động nhân ái, hành trình tri thức cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết trách nhiệm vì cộng đồng, bền vững với môi trường, gìn giữ nguồn tài nguyên nước của BWACO.

QUANG VŨ

Năm 2025, BWACO đã chi cho hoạt động từ thiện xã hội 3.564 tỷ đồng. Trong đó, chi từ quỹ phúc lợi 2.428 tỷ đồng, CB-CNV đóng góp tự nguyện 1.877 tỷ đồng.

