Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò Ủy viên Đoàn Chủ tịch Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Cuối tháng 11-2025, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Với tinh thần hành động “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”, đại hội là sự kiện quan trọng, ngày hội lớn của lực lượng doanh nhân trẻ tiêu biểu trên cả nước.

Tại đại hội đã hiệp thương đề cử 39 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Trong đó, doanh nhân Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh Khánh Hòa tiếp tục được bầu vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hội DNT Việt Nam, giữ chức Phó trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Sự tham gia tích cực của doanh nhân Nguyễn Thanh Hải vào cơ quan lãnh đạo cấp Trung ương của Hội DNT Việt Nam là sự nối dài tầm ảnh hưởng của cộng đồng doanh nhân tỉnh Khánh Hòa.

Điều đó gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một thế hệ doanh nhân năng động, trí tuệ, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm phát triển kinh tế đất nước, đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

HỒNG MINH