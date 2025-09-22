"Tử chiến trên không" dẫn đầu phòng vé, "Mưa đỏ" sắp đạt 700 tỷ đồng

Không nằm ngoài dự đoán, trong tuần đầu ra mắt bộ phim đầu tiên về đề tài không tặc " Tử chiến trên không" dễ dàng soán ngôi vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số nhất định), trong 3 ngày cuối tuần (từ 19 đến 21-9), Tử chiến trên không đạt doanh thu hơn 57 tỷ đồng. Bộ phim được xếp số lượng suất chiếu cao nhất 10.590 suất chiếu với 586.918 vé bán ra.

Doanh thu tuần mở màn ấn tượng của Tử chiến trên không. Nguồn: Box Office Vietnam

Cộng với doanh thu các suất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 18-8 và doanh thu vé đặt trước, phim đạt tổng doanh thu gần 67 tỷ đồng.

Việc Tử chiến trên không soán ngôi số 1 phòng vé cũng đẩy Mưa đỏ xuống vị trí số 2, sau gần 1 tháng dẫn đầu. Trong tuần qua, dù sụt giảm đáng kể về số lượng suất chiếu, khi chỉ còn 5.103 suất chiếu nhưng bộ phim vẫn bán ra 230.000 vé và đạt doanh thu hơn 22 tỷ đồng.

Mưa đỏ hiện đạt doanh thu tổng hơn 692 tỷ đồng và đang tiến rất sát cột mốc 700 tỷ đồng, dự kiến sẽ đạt được trong tuần này.

Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần từ 19 đến 21-9. Nguồn: Box Office Vietnam

Tuần qua, ngoài 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé không có nhiều thay đổi. The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng vẫn duy trì vị trí số 3 doanh thu phòng vé với hơn 4,6 tỷ đồng. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 36 tỷ đồng, là phần phim thành công nhất trong series này khi chiếu tại Việt Nam. Các phần phim trước đó có doanh thu khá khiêm tốn, đều có doanh thu dưới 3 tỷ đồng.

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn vẫn duy trì sức hút nhất định khi thu về thêm hơn 2,2 tỷ đồng. Hiện phim đạt tổng doanh thu hơn 99 tỷ đồng và sẽ là tác phẩm thứ 11 của điện ảnh Việt vượt mốc 100 tỷ đồng trong năm 2025.

Tử chiến trên không dễ dàng đạt vị trí số 1 phòng vé. Ảnh: ĐPCC

Vị trí số 5 trên bảng xếp hạng phòng vé thuộc về Khế ước bán dâu với doanh thu hơn 1,5 tỷ đồng. Phim hiện đạt tổng doanh thu gần 16 tỷ đồng.

Tuần này, nhiều khả năng Tử chiến trên không vẫn sẽ duy trì vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé và sớm cán mốc 100 tỷ đồng. Lý do là bởi các phim sẽ ra mắt dịp này đều không phải đối thủ nặng ký.

Trong số đó có Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, tác phẩm điện ảnh thứ 4 của đạo diễn Lương Đình Dũng. Ngoài ra, còn có một số phim ngoại nhập như phim tài liệu âm nhạc BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue Remastered; phim hành động - thần thoại - hoạt hình Chainsaw man - the movie: Chương reze; phim hành động - hồi hộp - tâm lý Trận chiến sau trận chiến; phim kinh dị Exit 8: Ga tàu vô tận; phim hoạt hình - phiêu lưu Nhà búp bê của Gabby: Phim điện ảnh.

VĂN TUẤN