Diễn viên Thái Hòa: “Tử chiến trên không” chưa phải vai diễn để đời

Thái Hòa thừa nhận để có vai diễn để đời rất khó và chưa phải ở thời điểm này. Anh còn bông đùa, vai diễn trong phim là “vai diễn để đó”.

Chiều 16-9, bộ phim Tử chiến trên không có suất chiếu ra mắt đầu tiên dành cho giới truyền thông tại TPHCM. Sự kiện có sự tham gia của đầy đủ ê-kíp đoàn phim gồm đạo diễn Hàm Trần và các diễn viên: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Lợi Trần, Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Bảo Định…

Hai nhân chứng sống của vụ cướp máy bay năm 1978 gồm cơ trưởng Phạm Trung Nam và cựu tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh cũng có mặt, theo dõi bộ phim và cùng tham gia giao lưu.

Ê-kíp đoàn phim Tử chiến trên không tại sự kiện công chiếu và giao lưu với giới truyền thông. Ảnh: VĂN TUẤN

Chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim, cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh cho biết, bà rất hồi hộp bởi các diễn viên đã có phần nhập vai xuất sắc, lột tả được khoảnh khắc kinh khủng của những giờ phút sinh tử trên chuyến bay. Bộ phim khiến bà nhớ lại câu chuyện diễn ra đã cách đây 47 năm về trước.

“Cũng có một vài chi tiết hư cấu nhưng dù sao đây là một bộ phim, mình cũng phải làm như thế để nó sinh động và lôi cuốn khán giả hơn”, cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh bày tỏ.

Tiếp lời, cơ trưởng Phạm Trung Nam cảm ơn ê-kíp đoàn phim, các diễn viên đã dùng sức lực và tinh thần của mình để tạo ra bộ phim. Ông thừa nhận bản thân cũng thấy hồi hộp và gay cấn khi theo dõi tác phẩm lần này.

Cơ trưởng Phạm Trung Nam và cựu tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim. Ảnh: VĂN TUẤN

Là nhân vật trung tâm của câu chuyện, diễn viên Thái Hòa cho biết trong dự án lần này anh có cơ hội tái ngộ với các bạn diễn Kaity Nguyễn hay Trâm Anh.

Khi nhận câu hỏi, đây liệu có phải vai diễn “để đời” của mình, Thái Hòa không dám nhận bởi theo anh để có vai diễn đó rất khó và chưa phải ở thời điểm này.

Thái Hòa không dám nhận đây là vai diễn "để đời" của mình. Ảnh: VĂN TUẤN

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Hàm Trần cho biết, bối cảnh quay phim cho đến nhiều đạo cụ trên máy bay đều được dựng lại, mượn nguyên gốc một chiếc máy bay, phim chỉ mở rộng lối đi thêm một chút để thuận lợi trong quá trình ghi hình.

Một chia sẻ được đạo diễn Hàm Trần và các diễn viên tiết lộ, các diễn viên đều phải tự mình thực hiện các cảnh hành động, không hề có diễn viên đóng thế.

Đạo diễn Hàm Trần hào hứng chia sẻ về dự án phim lần này. Ảnh: VĂN TUẤN

Theo diễn viên Thanh Sơn, đây là lần đầu tiên anh thử sức trong vai trò một diễn viên hành động. “Lúc casting, tôi không nghĩ bộ phim này mình phải đánh đấm nhiều đến như thế. Đến vòng casting thứ hai, tôi mới biết mình phải chuẩn bị rất nhiều về mặt hành động. Tôi còn tự đặt câu hỏi, liệu mình có đủ sức để làm không”, Thanh Sơn chia sẻ.

Dàn diễn viên nam của bộ phim là những gương mặt sáng giá. Ảnh: VĂN TUẤN

Các diễn viên Kaity Nguyễn, Thái Hòa, Trâm Anh tiếp tục có cơ hội cộng tác cùng nhau. Ảnh: VĂN TUẤN

Ra mắt ngay sau thành công lớn của Mưa đỏ, đại diện nhà sản xuất cho biết, Tử chiến trên không trước hết là một phim giải trí, hành động nên ê-kíp không gặp quá nhiều áp lực. Điều ê-kíp hướng đến là sự tin tưởng vào câu chuyện, tầm nhìn của đạo diễn cũng như phần thể hiện diễn xuất tốt nhất có thể của dàn diễn viên.

Tử chiến trên không được phối hợp sản xuất giữa Điện ảnh Công an Nhân dân và Galaxy. Phim được gắn nhãn T16 (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên). Phim sẽ có các suất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 18-9, trước khi khởi chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 19-9.

VĂN TUẤN