Từ chiều tối và đêm 20-1, không khí lạnh ảnh hưởng tới miền Bắc và miền Trung

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), sáng 19-1, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam lục địa châu Á.

Ảnh vệ tinh lúc 7 giờ 28 phút ngày 19-1. Nguồn: Z.E

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ chiều tối và đêm 20-1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc của Bắc bộ. Ngày 21-1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác như Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Trước khi không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, sáng 19-1, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có sương mù nặng, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ khoảng 17-20 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều tối và đêm 20-1, trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 20-1 đến ngày 22-1, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác.

Từ ngày 21-1, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Riêng vùng núi và trung du Bắc bộ, khoảng ngày 22, 23-1, có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11-14 độ C; vùng núi Bắc bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối 20-1 đến ngày 22-1 có mưa rải rác. Từ ngày 21-1, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Từ chiều tối và đêm 20-1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Từ ngày 21-1, vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Từ chiều tối 21-1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-5m.

Từ ngày 22-1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Cơ quan khí tượng - thủy văn lưu ý, từ ngày 21-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

PHÚC VĂN