Xổ số cào trúng thưởng ngay 1 tỷ: XSKT Thành phố Hồ Chí Minh đột phá công nghệ độc quyền, đảm bảo minh bạch tuyệt đối

Xổ số cào biết kết quả ngay với giải đặc biệt 1 tỷ đồng của Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt. Đây là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng công nghệ bảo mật cao, cam kết công bằng cho người chơi.

Trong bối cảnh thị trường giải trí có thưởng ngày càng sôi động, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM) tiếp tục đột phá và đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng của người chơi khi ra mắt sản phẩm Xổ số cào biết kết quả ngay với giải thưởng đặc biệt lên đến 1 Tỷ Đồng. Đây không chỉ là một sản phẩm giải trí mới mà còn là một bước tiến quan trọng về công nghệ, đặt ra tiêu chuẩn mới về sự minh bạch và công bằng cho loại hình xổ số này tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Chiến - Chủ tịch HĐTV Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu cho biết cho biết đây là một bước đi chiến lược quan trọng trọng việc Hiện đại hóa Ngành Xổ số- Và là xu hướng tất yếu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút lớp khách hàng mới và cạnh tranh với các loại hình xổ số hiện đại khác

Giải thưởng khủng – Sức hút tỷ đồng

Sự hấp dẫn lớn nhất của loại hình xổ số cào mới này chính là cơ hội trúng giải độc đắc 1 tỷ đồng. Mức giải thưởng này không chỉ cạnh tranh sòng phẳng với các loại hình xổ số hiện đại khác mà còn đem lại trải nghiệm thú vị: trúng thưởng tức thì.

Tên sản phẩm: Xổ số cào biết kết quả ngay. Giá trị Đặc biệt: 1.000.000.000 VNĐ. Lợi thế: Biết kết quả ngay tại chỗ, không cần chờ đợi kỳ quay số, đáp ứng nhu cầu giải trí nhanh của người chơi. Với thông điệp: “Cào nhanh – Trúng Lớn”: Sản phẩm được thiết kế với cơ cấu giải thưởng đa dạng, với tỷ lệ trúng thưởng chung được tối ưu, tăng cơ hội trúng thưởng cho người chơi may mắn.

Ông Trương Vĩnh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm Vé số cào với mức giải thưởng đặc biệt 1 tỷ đồng

Đột phá công nghệ độc quyền – Cam kết công bằng

Đây là điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt và niềm tin cho người chơi. XSKT TPHCM tự hào là đơn vị duy nhất tại Việt Nam áp dụng công nghệ tiên tiến, độc quyền để sản xuất và quản lý sản phẩm này, loại bỏ hoàn toàn phương pháp thủ công, lạc hậu. Việc áp dụng công nghệ độc quyền, bảo mật cao vào quy trình sản xuất đã giải quyết triệt để mối lo ngại về tính minh bạch của xổ số cào truyền thống. Công ty đang sử dụng phần mềm tạo trò chơi và quản lý bán hàng từ đối tác công nghệ quốc tế, đảm bảo việc phân bổ các giải thưởng (kể cả giải Xổ số cào 1 tỷ) là hoàn toàn ngẫu nhiên và tự động. Toàn bộ quá trình in ấn và mã hóa vé số được thực hiện trên dây chuyền công nghệ cao, loại trừ mọi can thiệp của con người vào kết quả. Mỗi vé cào là một đơn vị dữ liệu được quản lý chặt chẽ trong hệ thống, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và giám sát từ cơ quan quản lý.

Ông Diệp Chí Nam-Trưởng phòng Kinh doanh Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh đang giải đáp với các đại lý, khách hàng về cơ cơ giải thưởng mới của Vé số cào

Với công nghệ bảo mật này không chỉ đảm bảo tính công bằng tuyệt đối cho mỗi người chơi mà còn củng cố uy tín của XSKT TPHCM – một doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành xô sổ.

Phát biểu tại buổi ra mắt của sản phẩm Xổ số cào với giải đặt biệt 1 tỷ đồng, Lãnh đạo Công ty XSKT TPHCM cho biết đây là một bước đi chiến lược quan trọng trọng việc Hiện đại hóa Ngành Xổ số- Và là xu hướng tất yếu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút lớp khách hàng mới và cạnh tranh với các loại hình xổ số hiện đại khác. Bên cạnh đó sản phẩm dự kiến sẽ đóng góp nguồn thu đáng kể, giúp XSKT TPHCM duy trì vị thế dẫn đầu, và quan trọng nhất là mọi khoản thu từ hoạt động xổ số đều được đóng góp vào ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án kiến thiết và an sinh xã hội.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa mức giải thưởng hấp dẫn và công nghệ bảo mật độc quyền, Xổ số cào biết kết quả ngay với giải đặc biệt 1 Tỷ Đồng của XSKT TPHCM đã tạo ra một sân chơi giải trí mới, minh bạch và đầy hứa hẹn.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm may mắn trúng 1 tỷ đồng với công nghệ xổ số cào tiên tiến nhất chưa? Hãy tìm mua vé số cào chính thức từ XSKT TPHCM ngay hôm nay nhé!

HỒNG MINH