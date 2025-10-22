Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Ngày 21-10, Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chủ đề “Phụ nữ Yến Sào Khánh Hòa đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững”.

Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp duy nhất trong cả nước thành lập tổ chức Hội phụ nữ trực thuộc LHPN tỉnh Khánh Hoà với gần 1.800 hội viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao để tập thể phụ nữ Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, vai trò tiên phong, lan tỏa những giá trị nhân văn, sáng tạo và phát triển bền vững.

Nhiệm kỳ 2021 - 2025, Hội Phụ nữ Công ty đã bám sát nghị quyết đại hội, cụ thể hóa phù hợp vào nhiệm vụ hàng năm. Phong trào thi đua, các hoạt động được đổi mới, phù hợp với từng chi, tổ phụ nữ. Tiêu biểu như: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và “Xây dựng gia đình 5 Không 3 Sạch”, đã được triển khai mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã hỗ trợ hàng trăm trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động xã hội từ thiện, khám bệnh miễn phí, trao tặng nhà đại đoàn kết và tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình cũng đã được thực hiện hiệu quả, khẳng định vai trò của hội phụ nữ trong cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hội hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm. Hội sẽ tích cực tham gia các chương trình xã hội, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của hội, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công việc.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân Công ty YSKH đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phụ nữ giai đoạn 2021-2025

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Thường vụ mới, bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tặng bức tranh lưu niệm cho Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa. Cũng tại đây, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phụ nữ giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, Hội Phụ nữ Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng trao giấy khen cho 7 tập thể, 40 cá nhân.

