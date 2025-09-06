Tự hào, yêu thương lắng đọng cùng “Điểm hẹn tuổi trẻ”

Kể về một “dòng chảy ký ức” nối liền quá khứ - hiện tại - tương lai mang tên Nhà Văn hóa Thanh Niên, bài hát " Điểm hẹn tuổi trẻ" như một lời tri ân bằng giai điệu, lời ca. Cùng cất lời hòa giọng, hơn 30 nghệ sĩ, nhóm hát cho biết, họ hát bởi nơi đó là yêu thương, niềm tự hào suốt nhiều năm gắn bó.

CLB Truyền thống Thành Đoàn xúc động khi hát "Điểm hẹn tuổi trẻ"

Điểm hẹn tuổi trẻ là bài hát đặc biệt mừng 50 năm thành lập Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Ca khúc do nhạc sĩ Mai Trâm sáng tác. Chị là người đã dành cả thanh xuân gắn bó hơn 23 năm tại đây.

Điểm hẹn tuổi trẻ là lời kể dịu dàng, tha thiết bằng âm nhạc về mái nhà đã chắp cánh cho biết bao khát vọng.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến trong MV

Các cô chú trong CLB Truyền thống Thành Đoàn tự hào khi hát về Nhà Văn hóa Thanh niên

Nhạc sĩ Mai Trâm là tác giả ca khúc

Ca khúc có sự tham gia của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ luôn gắn bó và đồng hành cùng Nhà Văn hóa Thanh niên: nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Kim Xuân, NSƯT Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Đông Quân, Thanh Ngọc...

Cùng với đó là các nhóm nhạc: CLB Truyền thống Thành Đoàn, Sao Việt, Mắt Ngọc, Sóng Thời Đại, Giai điệu xanh.

Tất cả các nghệ sĩ cùng tập thể cán bộ, nhân viên Nhà Văn hóa Thanh niên xuất hiện đầy năng lượng trong MV Điểm hẹn tuổi trẻ do đạo diễn Vuong Hoho thực hiện.

Xuyên suốt MV, khán giả được dẫn dắt qua những thước phim lịch sử của Nhà Văn hóa Thanh niên: từ thời điểm nơi đây trở thành “điểm hẹn” của phong trào sinh viên - học sinh xuống đường phản đối chiến tranh, cho đến suốt 50 năm luôn đồng hành cùng tuổi trẻ thành phố trong mọi hoạt động.

Dẫu không thể khắc họa trọn vẹn tất cả gương mặt, khoảnh khắc của chặng đường dài ấy, MV vẫn chứa đựng đầy ắp tình cảm gửi đến từng thế hệ.

NSND Tạ Minh Tâm

Đông đảo nghệ sĩ cùng gặp nhau trong miền cảm xúc của "Điểm hẹn tuổi trẻ"

MC - ca sĩ Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên, chia sẻ: “Với chúng tôi, Nhà Văn hóa Thanh niên là nhà, là gia đình lớn. Chính nơi này ươm mầm ước mơ của cô sinh viên năm nhất cho đến ngày ra trường; vừa chở che lại vừa giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, biết yêu thương, sẻ chia với người xung quanh. 35 năm tôi được sống trọn vẹn cùng nhịp thở, lớn lên trong ngôi nhà này. Hạnh phúc khi thấy biết bao bạn trẻ cũng trưởng thành từ đây”. MC - ca sĩ Quỳnh Hoa Biên đạo múa - đạo diễn Tấn Lộc kể: “Lần đầu tiên bước vào Nhà Văn hóa Thanh niên khi 17 tuổi – lúc đó sau chiến tranh cuộc sống rất khó khăn. Nhưng nơi đây đã cho tôi thấy một thế giới khác. Tôi được học hỏi nhiều điều về nghệ thuật, cuộc sống từ những người thầy giỏi, tận tâm. Cũng chính từ đây, tôi bắt đầu những buổi biểu diễn, đi khắp mọi miền, những công trường xa xôi, những vùng quê bình dị hay nơi biên giới… Những trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ đã tặng tôi một thanh xuân rực rỡ, đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường nghệ thuật sau này”. Biên đạo múa - đạo diễn Tấn Lộc

