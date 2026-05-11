Nắng nóng, nhiều nơi có nguy cơ cháy rừng

Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ có nguy cơ cháy rừng ở mức cao do nắng nóng.

Đám cháy rừng tại tiểu khu 301A thuộc thôn Tân Bình, xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 9-4

Chiều 11-5, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về nguy cơ cháy rừng trong tuần (từ ngày 11 đến ngày 16-5). Theo cảnh báo của cơ quan này, nguy cơ cháy rừng tiếp tục ở mức rất cao tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ do nắng nóng kéo dài.

Tại khu vực Bắc Trung bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có nguy cơ cháy rừng cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Đây là khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao do nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đang có nguy cơ cháy rừng cấp IV đến cấp V. Thời gian dễ xảy ra cháy rừng tập trung từ 10 giờ đến 17 giờ hàng ngày, nhất là tại các khu rừng thông, rừng tràm khô và rừng khộp. Tại khu vực Tây Bắc bộ, nguy cơ cháy rừng ở cấp IV.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong và ven rừng, không đốt nương rẫy trong thời tiết nắng nóng. Các địa phương ở khu vực kể trên cần tăng cường tuần tra, tổ chức trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ, theo dõi điểm cháy qua dữ liệu vệ tinh và duy trì phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời.

PHÚC VĂN