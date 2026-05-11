Nắng nóng ở Nam bộ có thể kéo dài đến ngày 16-5

Chiều 11-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Nam bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 hoặc 16-5. Nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, riêng miền Đông Nam bộ có nơi trên 37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, Nam bộ duy trì trạng thái nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 11-5 phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C tại Đồng Nai; độ ẩm phổ biến 50%-55%.

Tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất ngày 11-5 ghi nhận khoảng 37 độ C. Những ngày tới, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Thời gian nắng nóng tập trung từ 12 giờ đến 16 giờ mỗi ngày.

Theo các chuyên gia khí tượng, Nam bộ đang trong giai đoạn chuyển sang mùa mưa, chịu tác động của gió mùa Tây Nam kết hợp quá trình đối lưu nhiệt ban ngày. Tuy nhiên, áp cao cận nhiệt đới đang hoạt động mạnh hơn dự báo, hạn chế quá trình hình thành mây đối lưu, khiến nhiều khu vực tại Nam bộ và Tây Nguyên chưa có mưa.

Cụ thể, gió Đông Nam hoạt động khá mạnh và ổn định, trong khi phía trên tồn tại áp cao cận nhiệt khống chế, làm mây ẩm khó phát triển.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 13-5, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ sẽ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 45%-50%. Thời gian nắng nóng tập trung từ 11 giờ đến 16 giờ mỗi ngày.

Tại Bắc bộ, từ ngày 13-5 xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C. Từ ngày 14-5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng từ Trung bộ ra toàn khu vực Bắc bộ.

Hà Nội sắp có đợt nắng nóng 37-38 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo phân tích từ các mô hình dự báo quốc tế như GFS của Hoa Kỳ và ECMWF của châu Âu, nguyên nhân chủ yếu là vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng sang Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Cùng với đó, hiệu ứng phơn, ít mây và thiếu mưa làm gia tăng bức xạ nhiệt mặt đất.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, đợt nắng nóng tại Bắc bộ không kéo dài như Trung bộ. Từ chiều tối 16-5, Hà Nội và Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa dông trở lại. Ngày 17-5, lượng mưa có thể tăng, nhiệt độ giảm còn khoảng 25-28 độ C.

